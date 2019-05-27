Guardian: «как удар дубиной» — российский чемпион по пощёчинам стал звездой интернета

Победитель соревнования по пощёчинам Siberian Power Show россиянин Василий Камоцкий стал звездой интернета, пишет The Guardian. Видео его победы собрало на YouTube несколько миллионов просмотров. Тем не менее Камоцкий признаётся, что не уверен, будет ли и дальше участвовать в соревнованиях, так как они отвлекают внимание от других событий Siberian Power Show.

Пощёчина от Василия Камоцкого, проснувшегося знаменитым после появления в сети видео с соревнования по пощёчинам Siberian Power Show с его участием, сравнима разве что с ударом дубиной, пишет The Guardian.

Видео с победой Камоцкого набрало несколько миллионов просмотров, и вскоре фермера по прозвищу Пельмень из небольшого городка у Транссибирской магистрали стали узнавать на улицах.

«Два нокаута. Я не думаю, что кто-то видел такое прежде», — прокомментировал свою внезапную популярность Камоцкий в телефонном разговоре с британским изданием. «Это не спорт, это шоу», — добавил россиянин.

По словам молодого человека, ему уже звонили журналисты из Японии и Испании. А кадры его победы облетели известные телешоу на центральных российских телеканалах. Кроме того, Камоцкий стал получать письма от поклонников со всей страны.

Тем не менее, как отмечает The Guardian, видео с «экзотического и довольно спорного» соревнования получило и множество негативных откликов.

«На YouTube все пишут: «Они такие идиоты» и «Зачем это нужно?» Но люди смотрят, значит это им нужно. Они оставляют негативные комментарии, но продолжают это смотреть», — заметил Камоцкий.

Чемпионаты по пощёчинам появились в России сравнительно недавно, и фермер по прозвищу Пельмень признаётся, что никогда не слышал о них, прежде чем приехать в Красноярск на соревнования по пауэрлифтингу. По словам Камоцкого, поучаствовать его уговорили друзья.

Однако сама идея подобного соревнования пришла в страну из США. Издание отмечает, что организаторы Siberian Power Show, весьма вероятно, подсмотрели её в Москве, где, в свою очередь, вдохновились интернет-видео соревнований, которые проводятся на американской выставке любителей татуировок Ink Masters с 2015 года.

В настоящий момент «вид спорта» обзавёлся рефери и нюхательными солями. Однако, несмотря на звание чемпиона по пощёчинам и приз в размере 30 тыс. рублей, Камоцкий признался, что не уверен, будет ли впредь участвовать в подобного рода мероприятиях.

Молодой человек признаётся, что недоволен тем, что это соревнование перетягивает внимание на себя от остальных событий на шоу. «На Power Show есть множество других событий, но все спрашивают только о пощёчинах», — отметил Камоцкий.