Times: мировые лидеры и интернет-гиганты договорились бороться с экстремизмом в интернете

Представители крупнейших IT-компаний на встрече с мировыми лидерами в Париже согласились принять меры для ограничения распространения экстремистских материалов, сообщает The Times. Как передаёт издание, в ходе мероприятия, организованного Эммануэлем Макроном и Джасиндой Ардерн, был согласован план действий, получивший название «Призыв Крайстчёрча».

Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Twitter и другие IT-компании согласились принять меры для ограничения распространения материалов «агрессивного и экстремистского содержания», сообщает The Times. Как поясняет издание, этот шаг стал ответом на инцидент с прямой трансляцией стрельбы в мечети города Крайстчёрч в Новой Зеландии.

На встрече в Париже, организаторами которой выступили Эммануэль Макрон и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, представители компаний подписали план действий из девяти пунктов, получивший название «Призыв Крайстчёрча».

Как напоминает издание, после того как теракт в новозеландской мечети, закончившийся убийством 51 человека, в течение 17 минут транслировался на Facebook и распространился на другие сайты, давление на цифровых гигантов со стороны общества возросло.

«Facebook пытался удалить видео. Они снимали его 1,5 миллиона раз. В первые 24 часа его вновь выкладывали на YоuТube каждую секунду», — рассказывает Ардерн, добавляя, что после просмотра ролика на горячую линию душевного здоровья обратились 8 тыс. новозеландцев.

В совместном заявлении представители сферы информационных технологий обязались упростить процедуру подачи жалоб на материалы, содержащие агрессию и пропагандирующие ненависть, совместно развивать технологии, препятствующие их распространению и разработать общий антикризисный план борьбы с терроризмом.

Как отмечает издание, Ардерн и Макрон с энтузиазмом восприняли намерение Facebook ограничить доступ к функции прямого вещания и усилить внутренние средства контроля с целью пресечения распространения агрессии и ненависти.

По словам Макрона, «Призыв Крайстчёрча» можно назвать прорывом, поскольку он смог объединить правительства разных стран и IT-гигантов. «Наша цель в том, чтобы больше никогда не видеть, как интернет превращается в безумную машину пропаганды, как того желают праворадикалы и исламские террористы», — заявил лидер Франции.

Как отмечает издание, Макрон намерен использовать председательство Франции в «Большой семёрке» в этом году для того, чтобы занять роль лидера в установлении международных правил в отношении «риторики ненависти». Британия, Германия и другие страны также разрабатывают законодательство для борьбы с экстремистскими материалами в социальных сетях, однако США этот подход не разделяют, хотя и заявляют о поддержке целей, заявленных в «Призыве Крайстчёрча», подчёркивает газета.