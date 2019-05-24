Sun: американец отказался ехать в Россию на чемпионат по пощёчинам, чтобы «сберечь здоровье» его участникам

Ожидалось, что 25 мая звезда YouTube Логан Пол сразится в России с чемпионом по пощёчинам Василием «Пельменем» Камоцким. Однако, как пишет The Sun, американский блогер написал в соцсетях, что он не будет участвовать в российском турнире по пощёчинам.

После этого объявления Пол выложил видео, на котором он одним ударом заставляет своего противника повалиться на землю без сознания. Пол поделился этим видео с миллионами своих фолловеров в Twitter всего через день после сообщения о том, что во время тренировки случилось «непредвиденное неприятное происшествие».