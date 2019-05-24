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Sun: американец отказался ехать в Россию на чемпионат по пощёчинам, чтобы «сберечь здоровье» его участникам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский блогер Логан Пол отказался сразиться в России с чемпионом по пощёчинам Василием «Пельменем» Камоцким. Как пишет The Sun, звезда YouTube заявил, что у него нет желания участвовать в соревновании, которое может обернуться серьёзными травмами практически для любого участника.
Sun: американец отказался ехать в Россию на чемпионат по пощёчинам, чтобы «сберечь здоровье» его участникам
YouTube
Ожидалось, что 25 мая звезда YouTube Логан Пол сразится в России с чемпионом по пощёчинам Василием «Пельменем» Камоцким. Однако, как пишет The Sun, американский блогер написал в соцсетях, что он не будет участвовать в российском турнире по пощёчинам. 
 
После этого объявления Пол выложил видео, на котором он одним ударом заставляет своего противника повалиться на землю без сознания. Пол поделился этим видео с миллионами своих фолловеров в Twitter всего через день после сообщения о том, что во время тренировки случилось «непредвиденное неприятное происшествие». 
 
 
 
 
В заявлении 24-летнего блогера говорилось: «По результатам сегодняшнего инцидента и его последствий стало ясно, что у меня нет желания участвовать в соревновании, которое может обернуться серьёзными травмами практически для любого участника. Я глубоко уважаю этот вид спорта и его адептов. Однако я считаю, что моё решение позволит сберечь здоровье всем участникам соревнований. Я ценю время, которое вы потратили, чтобы включить меня в этот процесс, и я продолжу поддерживать этот вид спорта и вашу организацию в качестве болельщика. Благодарю вас за понимание и взаимное уважение». 
 
Как напоминает издание, Пол прославился как участник турниров по пощёчинам в августе прошлого года, когда он вышел на ринг вместе с «ютубером» KSI. Однако та их встреча окончилась ничьей, поэтому ожидается, что две звезды соцсетей снова встретятся лицом к лицу в ноябре. В марте, перед их первым боем, Пол пригрозил своему противнику, опубликовав ранее неизвестное видео, на котором он отправляет противника в нокаут. Словесная война продолжилась в Twitter, после того как их последняя схватка была названа «величайшим боем в истории интернета».
 
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