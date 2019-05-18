CNN: сердитая кошка Grumpy Cat покорила сердца многих людей — и даже Обамы

Умерла Grumpy Cat. Эта известная кошка была мировой интернет-сенсацией. Её забавный сердитый вид подарил улыбку бесчисленному количеству людей. Недовольная кошечка фигурирует в тысячах интернет-мемов и стала вдохновителям целой серии книг и товаров. С репортажем Зэйн Эшер.

Кошка Grumpy Cat — домашний питомец с вечно недовольной гримасой, которая заставила весь интернет улыбаться, — умерла в возрасте 7 лет. По информации её владельцев, интернет-знаменитость, настоящая кличка которой — Соус Тардар (Tardar Sauce), умерла на этой неделе дома из-за осложнений, наступивших в результате инфекции мочевыводящих путей.

Её крайне недовольный вид, в котором была смесь презрения и тоски, и который передавал наше худшее настроение, в сочетании с текстом, набранным крупными заглавными буквами, в котором выражалась бренность человеческого бытия, приводил к появлению смешных интернет-мемов.

МУЖЧИНА: Она для всех как эмоциональное выражение неудачного дня.

Grumpy Cat внезапно появилась в интернете шесть лет назад. И с тех пор её плохое настроение стало крупным бизнесом. Она появлялась в телевизионной рекламе. У неё вышел бестселлер. Она даже стала звездой одного семейного фильма «Худшее Рождество Сердитой кошки»

(Отрывок из фильма)

ДЕВОЧКА: Ты это всерьёз?

GRUMPY CAT: Конечно, всерьёз, посмотри на моё лицо.

Владельцы Grumpy Cat говорят, что, несмотря на её известность, она была всего-навсего милой кошкой, которой нравилось, когда её обнимают. А её всем известное хмурое выражение — результат заболевания, называемого кошачьей карликовостью. Имея 1,5 миллиона подписчиков, она покорила сердца многих людей и даже одного известного собачника.

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Они (республиканцы. — ИноТВ) как Сердитая кошка. (Изображает Grumpy Cat).

Тысячи человек теперь вспоминают эту кошку, которая своим настроем повлияла на их жизнь. Кто-то наряжался в неё на Хэллоуин, кто-то использовал тему Grumpy Cat при праздновании дня рождения.

Покойся с миром, Grumpy Cat! Теперь наша очередь грустить.

ТАБАТА БУНДЕСЕН, хозяйка Grumpy Cat: Как вы видите, она взволнована. Она все ещё взволнована.

Зэйн Эшер, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 мая 2019.