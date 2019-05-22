Еврокомиссар: выборам в Европарламент угрожает вмешательство — Россия уже под подозрением

«Стопроцентную безопасность и нулевые риски» на выборах в Европарламент гарантировать невозможно, заявил в интервью Die Welt еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. По его словам, угроза вмешательства извне остаётся. Причём она исходит не только от России. В целях противодействия таким попыткам Евросоюз создал специальную систему оповещения о дезинформации и борьбы с ней, рассказал эксперт.

На предстоящих выборах в Европарламент невозможно гарантировать «стопроцентную безопасность и нулевые риски», заявил в интервью Die Welt еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. «Риск вмешательства извне остаётся, — добавил он. — Россия уже под подозрением, но она не единственная использует такие методы. Есть те, кто действуют внутри ЕС, распространяя дезинформацию. Меры, которые препятствуют распространению такой информации, действуют независимо от его источника».



За последний год, благодаря совместным усилиям стран — членов ЕС, гражданского общества и социальных сетей, уровень подготовленности к выборам удалось повысить, продолжил еврокомиссар. Была создана специальная сеть, в рамках которой было налажено сотрудничество между теми странами, которые прежде не взаимодействовали в этом направлении.



«Мы создали систему оповещения о дезинформации, которая работает по всему ЕС, — рассказал Кинг. — Наша задача — выявить закономерности. Мы также сотрудничаем с крупными социальными сетями... В основном это американские компании, но именно Европа заставила их разработать план действий, чтобы повысить прозрачность политических дискуссий и главным образом политической рекламы. После обсуждений в Европе и США они поняли, что, если не начнут действовать и не отнесутся серьёзно к угрозе политической дезинформации на выборах, это нанесёт им репутационный ущерб».



Поначалу процесс шёл медленно, но со временем удалось добиться результатов, продолжил еврокомиссар: «Теперь все крупные платформы, которые позволяют размещать у себя политическую рекламу, собирают рекламную библиотеку. Но в других областях мы только начинаем работу. Мы до сих пор мало что сделали, чтобы справиться с фейковыми аккаунтами и ботами».



Кинг также предостерёг о возможности кибератаки на европейские институты. «К этой угрозе мы относимся очень серьёзно, — подчеркнул он. — Мы сейчас обсуждаем возможность согласованных дипломатических действий в случае, если за такой атакой стоят государственные структуры. Возможны санкции. Мы уже очень далеко продвинулись в обсуждении этого вопроса». Еврокомиссар подчеркнул, что штрафные меры могут носить в том числе и экономический характер.



В ЕС есть правительства, которые поддерживают дружественные отношения с Кремлём, поэтому добиться единой позиции в этом вопросе будет непросто, признаёт Кинг. «Есть решения, которые нужно принимать единогласно — в таких случаях все должны быть за. Но некоторые решения можно принимать большинством голосов», — объяснил он.



Еврокомиссар не оставил без внимания и угрозу, которая исходит со стороны Китая, в частности китайской компании Huawei, которая с запуском сетей формата 5G может заниматься шпионажем и саботажем. «С одной стороны есть риск, что с помощью таких технических средств кто-нибудь будет перехватывать информацию — и в данном случае речь не обязательно идёт о производителе или поставщике. С другой стороны, существует угроза установки скрытого переключателя, так называемого kill switch. С помощью него можно саботировать определённые процессы. Это те технические риски, которыми мы в ЕС должны заниматься все вместе. Также в случае определённых производителей мы должны обращать внимание на политический контекст».



Также Кинг рассказал о распространении в сети пропаганды «Исламского государства»*, которой в последнее время ничуть не меньше, чем в пиковый период в 2015 году. «И эта массовая пропаганда оказывает эффект, — подчеркнул еврокомиссар. — За последние два с половиной года почти каждая террористическая атака в Европе уходит своими корнями в интернет». Эксперт подчеркнул, что заблокировать все её источники невозможно, ведь их становится всё больше. «Но я думаю, что мы сможем значительно сократить количество пропаганды на открытых платформах. Поэтому нужно углублять сотрудничество с такими крупными социальными сетями, как Facebook. И мы должны применять те же меры на других платформах», — заключил Кинг.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.