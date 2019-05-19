Канцлер Австрии: ЕС постоянно находится в кризисном состоянии

В последнее время ЕС постоянно находится в кризисном состоянии, поэтому ему нужен новый договор вместо Лиссабонского, неспособного отвечать на нынешние вызовы, пишет канцлер Австрии Себастьян Курц в своей статье для Frankfurter Allgemeine. В частности, ЕС необходимо принимать меры против стран, угрожающих финансовой стабильности союза, а также нарушающих его базовые демократические принципы. Кроме того, Курц предложил сократить количество еврокомиссаров и ликвидировать огромное количество предписаний ЕС, утративших актуальность.

Европейский Союз является величайшим достижением двадцатого столетия, пишет канцлер Австрии Себастьян Курц в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Однако, насколько грандиозна эта идея, настолько же сильно она подвержена кризисам: финансовым, миграционным, климатическим. Как отмечает Курц, ЕС почти постоянно находится в кризисном состоянии.

По мнению австрийского канцлера, нынешняя основа ЕС — Лиссабонской договор — не в состоянии дать ответ на кризисы, поскольку этот договор сам был составлен в кризисные годы: поэтому предстоящие европейские выборы являются подходящим моментом для того, чтобы извлечь уроки из прошлого и создать для Европейского Союза новый фундамент.

Курц отметил, что нынешняя ситуация, когда некоторые страны экономят ради проведения необходимых реформ, в то время как другие накапливают долги и надеются на Брюссель, недопустима. Поэтому новый договор ЕС должен предусматривать меры против таких стран — вплоть до санкций.

Кроме того, австрийский лидер подчеркнул необходимость повышения безопасности внешних границ ЕС: все прибывающие мигранты должны быть зарегистрированы, а нелегальная иммиграция должна пресекаться. Курц пишет, что нельзя допустить повторения хаоса 2015 года.

Канцлер Австрии с сожалением отмечает, что, в последнее время, в ЕС имели место быть нарушения в области демократии и правового государства. Он предлагает, чтобы новый договор содержал правовые последствия для стран, не разделяющих базовые ценности ЕС.

Помимо прочего, Курц предложил конкретные изменения, такие как прекращение постоянных переездов Европарламента из Брюсселя в Страсбург и сокращение количества еврокомиссаров. Также, политик предложил аннулировать минимум 1000 предписаний ЕС, утративших свою актуальность.

Курц отметил важность того, чтобы Европа одновременно поддерживала свою глобальную конкурентоспособность и при этом заботилась о сохранении окружающей среды. Он выразил уверенность в том, что это возможно, отметив, что ключом к решению такой дилеммы являются инновации: в частности, Европа должна массово внедрять возобновляемые источники энергии и экологически чистые транспортные средства.

«Нашим старшим поколениям удалось заново отстроить Европу после Второй мировой войны, пережить холодную войну и создать крупнейший в истории мирный проект. Стоит нам только захотеть — и нам тоже удастся сделать так, чтобы в Европе царил порядок, а не бессмысленные правила», — подытожил Курц.