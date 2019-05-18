Вице-премьер Италии: Европой руководят евроскептики

«Европой руководят евроскептики», — заявил итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини накануне съезда европейских ультраправых партий. В Милан должны приехать представители 11 политических сил. Сальвини надеется, что сможет сформировать с этими партиями парламентскую группу после европейских выборов.

МАТТЕО САЛЬВИНИ, вице-премьер Италии: Евроскептики — это те, кто сейчас руководит Европой. Антиевропейцы — это социалисты и народная партия. То, что раньше было мечтой, из-за них стало ночным кошмаром, тюрьмой. Думаю, я настроен более проевропейски, чем так называемые проевропейцы, когда отстаиваю Европу, какой она была до Маастрихтского договора, обещавшего благополучие и полную занятость

Среди тех, кто планирует приехать в Милан, — лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На европейских выборах она решила выступить с Сальвини единым фронтом.

МАТТЕО САЛЬВИНИ: Впервые 11 партий приедут в Италию, чтобы подписать соглашение, которое поможет создать новую Европу. Нас объединяют две темы – защита границ и создание новых рабочих мест.

Венгерский премьер и лидер партии «Фидес» Виктор Орбан, по данным СМИ, в Милан не приедет. В конце марта Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» из-за разногласий по ряду вопросов, среди которых урегулирование миграционного кризиса, свобода прессы и независимость судебной власти.

Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года.