Le Figaro: обращаясь к проблемам рабочих, Сальвини выбивает почву из-под ног итальянских левых

Популярность Маттео Сальвини и его партии «Лига» стремительно растёт даже в тех регионах Италии, которые раньше считались главным оплотом левых сил, пишет Le Figaro. Итальянские рабочие, тяжело переживающие последствия упадка промышленности и миграционного кризиса, отныне доверяют представление своих интересов праворадикалам, а не левым, поддержавшим массовую миграцию и глобализацию, подчёркивает газета.

Тосканский город Пиза, бывший «бастион» итальянских левых, победу в котором на протяжении 60 лет одерживали «красные», в марте 2018 года, к всеобщему изумлению, проголосовал на парламентских выборах за партию Маттео Сальвини «Лига», сообщает Le Figaro.

«В 2014 году, во времена победы кандидата от левых демократов Маттео Ренци на выборах в Европарламент , «Лига» представляла 0,6 процента избирателей — её, можно сказать, не существовало!» — удивляется флорентийский журналист Давид Аллегранти. «Её считали чисто северной региональной праворадикальной партией, не имеющей корней в центральных регионах страны. Однако четыре года спустя она вырвалась на первое место с 25 процентами голосов, а сегодня, по опросам, у неё их больше 30 процентов!» — продолжает Аллегранти.

По словам издания, эти перемены дают представление о «землетрясении», сотрясающем сегодня всю территорию Италии, где партия Сальвини завоёвывает победы даже в ущерб своим союзникам из внесистемной партии «Движение пяти звёзд». По мнению Аллегранти, пишущего книгу о причинах успеха Сальвини в Пизе, после многолетней критики в адрес итальянского юга, «паразитирующего» на налогах, уплачиваемых Севером, «Лига» становится националистической партией, в основе легитимности которой лежит борьба за принцип «Италия прежде всего» и против мигрантов. «Её несёт той же волной, что и сувереналистов повсюду», — уточняет журналист.

С этой точкой зрения согласен и французский эксперт по Италии Марк Лазар. «Как Марин Ле Пен во Франции или Трамп в США, Сальвини стал человеком, канализировавшим неистовую ярость всеми забытых», — полагает специалист, отмечая в качестве составляющей успеха итальянского вице-премьера его талант к общению в социальных сетях.

Глава муниципалитета Кашина в Тоскане Сюзанна Чеккарди, которую называют главным архитектором победы «Лиги» в Пизе и «Сальвини в юбке», уверена, что прорыв её партии не состоялся бы, если бы «красные» не бросили собственных избирателей. «Мы выиграли, потому что левые предали своих избирателей: рабочий класс превратился в безработный класс. Они больше не чувствуют, что партии, поддержавшие глобализацию и массовую иммиграцию, представляют их интересы», — заключает политик.

Как отмечает газета, уровень безработицы в регионе достигает 15 процентов, а среди молодёжи доходит до 30 процентов. «Итальянцам надоело, что преимущество получают бедные иммигранты, а не бедные граждане Италии», — добавляет Чеккарди, которая намерена участвовать в выборах в Европарламент несмотря на свою беременность.

По словам главы муниципалитета, выросшей в семье представителей среднего класса с левыми взглядами, в которой ещё жива память о «двоюродном деде, убитом фашистами», пойти в политику её заставило разочарование в погрязших в кумовстве и подавляющих несогласных левых партиях. Молодая чиновница уверяет, что ей удалось наладить более справедливое распределение социального жилья во вверенном ей муниципалитете. Если до её прихода 70% квартир выдавалось семьям иммигрантов, от которых даже не требовали подтверждения финансового состояния, то сегодня 90% жилья получают итальянцы.

Эти заявления подтверждают продавцы одежды на рынке Давид и Роберта, бывшие сторонники левых, по словам которых, Чеккарди держит обещания относительно жилья, а обвинения журналистов в адрес «Лиги» лишены оснований. «В «Лиге» нет никакого фашизма, это смехотворно», — утверждает Роберта.

По словам бывшего мэра Пизы Серджио Кортопасси, принадлежащего к левым политикам «старой школы», правившего городом в 1990-х годах, проблема современных левых заключается в том, что «они не выходят за пределы пешеходного центра, где живут богачи и представители богемы», не ступая на порог рабочего квартала и не имея представления о том, как живут его обитатели, тяжело переживающие последствия упадка промышленности. Так, производственное предприятие компании Saint-Gobain, на котором в Пизе трудились тысячи сотрудников, сегодня насчитывает всего 400 работников. По словам бывшего градоначальника, сегодня место бывших политических фаворитов заняла «Лига», преуспевающая за счёт раздувания темы миграции.

В самом рабочем квартале, напоминающем район «советских хрущёвок», неухоженные жители, пьющие пиво на веранде кафе, утверждают, что дела в квартале ухудшились после массового прибытия мигрантов из Африки. «Мы не расисты, мы не против иммигрантов, которые работают, но многие из них ждут, что им всё свалится с неба», — негодует безработный по имени Никола.

С ним согласна и Аида Гвиди, управляющая одним из заведений в районе. «Теперь здесь больше иммигрантов, чем итальянцев, и именно им достаётся большая часть социального жилья», — утверждает уроженка рабочего квартала. Однако это противоречит официальной статистике, согласно которой в этом районе проживает всего 15% мигрантов.

Студенты факультета политических наук университета Пизы придерживаются иной точки зрения. По словам одного из них, идеология Сальвини, желающего сделать иностранцев «козлами отпущения», опасна, а желание установить границы в Европе — свидетельство ненависти к другим.

Как отмечает Le Figaro, несогласие представителей образованной элиты, мало пересекающихся с мигрантами, и бедняков, живущих с ними бок о бок, очевидно. Те разногласия слышны между жителями городов и сельской местности — например, Милана и его пригорода Сесто-Сан-Джованни.

По мнению руководителя газеты La Stampа Маурицио Моллинари, картина переполненного порта Лампедузы в период миграционного кризиса 2013—2017 годов глубоко запала итальянцам в душу, заложив фундамент для взлёта Сальвини. Однако, по его словам, популярного политика в конечном итоге настигнут «настоящие проблемы», а именно охвативший страну «глубочайший структурный экономический кризис». Так, по утверждению Моллинари, 5 млн итальянцев больше не имеют средств для отдыха, а обложенные налогами бизнесмены не спешат инвестировать в экономику страны, которой такие вложения необходимы.

За стойкой своего бара в рабочем квартале Пизы Арида Гвиди признаёт, что «Сальвини не волшебник», однако, по её словам, после победы «Лиги» «итальянцы почувствовали себя сильнее» и не боятся говорить то, что думают. Гвиди, как и многие другие собеседники Le Figaro, уверена, что ЕС и евро служат интересам финансистов и Германии. «Если хотите знать правду, я предпочла бы, чтобы моим мнением поинтересовались до перехода на евро. Я мечтаю о возвращении к моей любимой лире и к более спокойному миру», — признаётся она с ностальгией.