ET: Сальвини призвал спасти Европу от либеральной франко-германской оси

Глава МВД Италии Маттео Сальвини предложил заключить общеевропейский пакт против «либеральной франко-германской оси», сообщает Epoch Times. «Я буду очень рад, если объединятся все те, кто хочет спасти Европу», — заявил итальянский вице-премьер.

В ходе своего последнего визита в Польшу министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил заключить общеевропейский пакт против «либеральной франко-германской оси», сообщает американское издание Epoch Times.

Во время же переговоров с лидером польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским глава МВД Италии якобы представил некий план, состоящий из десяти пунктов, отмечает автор статьи Райнхард Вернер.

В этом «плане для Европы», продолжает журналист Epoch Times, центральную роль в процессе политического преобразования Европейского союза Маттео Сальвини отвёл именно Италии и Польше.

Пункты пакта должны быть проработаны до начала выборов в Европейский парламент, после чего политическим силам в Италии, Польше, Испании, Дании и других странах предстоит решить, согласны ли они с содержанием соглашения или нет, уточняет Вернер.

Как заявил Сальвини, Варшава и Рим сходятся во мнении, что социалисты и коммунисты в Брюсселе должны остаться в меньшинстве, а в качестве противовеса франко-германской оси должна быть создана итало-польская.

«Я буду очень рад, если объединятся все те, кто хочет спасти Европу», — добавил министр внутренних дел Италии.

В ходе визита в Варшаву Маттео Сальвини также провозгласил главную цель своих начинаний: по результатам выборов, которые пройдут мае, выступающие за сохранение суверенитета партии должны стать главной силой в Европейском парламенте.