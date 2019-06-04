Обозреватель: Зеленский поблагодарил ЕС за «сдерживание российской агрессии»

В рамках первой международной поездки Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Как пишет «Обозреватель», Зеленский подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины, а также поблагодарил Юнкера за «особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».
В Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Как передаёт «Обозреватель», пресс-служба администрации украинского президента сообщила, что глава государства подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины. Зеленский также поблагодарил Юнкера за «особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».
Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук в здании Еврокомиссии. Зеленского на входе встретил Юнкер и, приобняв одной рукой за плечи, повёл фотографироваться.
Юнкера спросили о бывшем президенте Украины Петре Порошенко. На это он сказал: «У меня теперь есть новый».
Зеленский добавил: «Я лучше. Новый друг лучше старого».
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