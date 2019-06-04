Обозреватель Оригинал

Обозреватель: Зеленский поблагодарил ЕС за «сдерживание российской агрессии»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В рамках первой международной поездки Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Как пишет «Обозреватель», Зеленский подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины, а также поблагодарил Юнкера за «особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».
Обозреватель: Зеленский поблагодарил ЕС за «сдерживание российской агрессии»
Reuters
В Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Как передаёт «Обозреватель», пресс-служба администрации украинского президента сообщила, что глава государства подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины. Зеленский также поблагодарил Юнкера за «особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». 
 
Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук в здании Еврокомиссии. Зеленского на входе встретил Юнкер и, приобняв одной рукой за плечи, повёл фотографироваться. 
 
Юнкера спросили о бывшем президенте Украины Петре Порошенко. На это он сказал: «У меня теперь есть новый».
 
Зеленский добавил: «Я лучше. Новый друг лучше старого».
 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Обозреватель Украина Европа
теги
Владимир Зеленский ЕС Жан-Клод Юнкер Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров