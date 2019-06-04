24 канал: Вакарчук рассказал, каким видит диалог Украины и России

Украинский музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук считает, что Киеву не нужно менять формат переговоров с Москвой. Как передаёт «Телеканал новин 24», Вакарчук заявил, что необходимо сохранить нормандский и минский форматы, поскольку они позволяют вести открытые переговоры и к ним привязаны жёсткие антироссийские санкции.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук уверен, что формат переговоров Украины с Россией-агрессором менять не стоит. Как передаёт «Телеканал новин 24», Вакарчук считает, что Киев должен вести диалог с Москвой относительно мира в Донбассе, но делать это стоит в рамках минского и нормандского форматов, как и раньше.

«Дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем вдруг отбросить все усилия, которые проводили Франция и Германия, и сказать, что это всё не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть. Я не рад этого делать. Обмен позициями — да, телефонные разговоры — да, но изменение официального переговорного формата — нет», — отметил Вакарчук.

По мнению политика, нормандский и минский форматы важны по двум причинам. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, а во-вторых, к ним привязаны жёсткие антироссийские санкции.

«Россия только ждёт, что Украина выйдет из этого процесса и санкции будут отменены, а они являются важным фактором давления», — заявил политик.

Также Вакарчук призвал украинскую власть разработать закон, который регулирует все отношения с Россией как со «страной-агрессором». По его словам, необходимо сформировать политику Киева в отношении Кремля без двойных стандартов.

«У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо — и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать чёткую политику Украины в отношении России, без двойных стандартов», — подчеркнул Вакарчук.