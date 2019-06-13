N-TV: Зеленский едет в Берлин сдвигать с места забуксовавший минский процесс

21:55
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Первая строчка у Jay-Z, издание оценивает его состояние в $1 млрд.
21:54
Ласицкене завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на соревнованиях в норвежском Осло в рамках этапа Бриллиантовой лиги.
21:49
Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС
Заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в Шанхайской организации сотрудничества.
21:47
Трамп заявил о неготовности США и Ирана заключить соглашение
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к заключению нового соглашения.
21:45
СМИ: Панарин заинтересован в подписании контракта с «Колорадо»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который в нынешнее межсезонье станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Колорадо Эвеланш».
21:38
МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду
Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
21:36
Чичерова показала лучший результат сезона в мире на турнире в Жуковском
Олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анна Чичерова одержала победу на турнире «Кубок Подмосковья», показав лучший результат сезона в мире.
21:35
Российские гандболисты обеспечили себе участие в финальной части ЧЕ-2020
Мужская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Италии в предпоследнем туре отборочного турнира и досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
21:34
США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. Об этом информирует NBC.
21:27
Экс-тренер «Локомотива» возглавил «Вест-Бромвич»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич был назначен главным тренером английского «Вест-Бромвич Альбион».
21:22
СМИ рассказали о состоянии сына бывшего вратаря ХК СКА Соколова
Сын бывшего вратаря ХК СКА Максима Соколова был доставлен во всеволожскую районную больницу.
21:12
Самолёт ВМС США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе
Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.
21:10
Болельщики «Реала» требовали приобрести Мбаппе во время презентации Азара
Болельщики мадридского «Реала» своеобразно поприветствовали в клубе нового игрока «сливочных» Эдена Азара.
21:04
Тарасенко опубликовал фото со своим новорождённым сыном в Кубке Стэнли
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко опубликовал в социальных сетях фотографию со своим новорождённым сыном и Кубком Стэнли.
20:59
Президент Татарстана обсудил с послом Узбекистана расширение сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым расширение сотрудничества.
20:57
Клебо пока не подписал контракт с Федерацией лыжного спорта Норвегии на сезон-2019/20
К настоящему моменту трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не смог договориться с Федерацией лыжного спорта Норвегии о контракте на сезон-2019/20.
20:53
Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России
Российский Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России за неучастие в выборах в течение семи лет.
20:53
ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
20:51
В МИД России рассказали о работе ШОС
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал о работе Шанхайской организации сотрудничества.
20:49
Эмир Кустурица и Горан Брегович выступят на фестивале этнической музыки в Петербурге
Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно» будет проходить в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июня. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
20:48
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.
20:46
В Курганской области объявили штормовое предупреждение
В Курганской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU.
20:39
СМИ: ЦСКА близок к договорённости по трансферу Влашича
Московский ЦСКА продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника английского «Эвертона» Николы Влашича, который прошлый сезон провёл в армейском клубе на правах аренды.
20:39
Глава ОБСЕ заявил о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой.
20:36
Эсминец США принял на борт экипаж пострадавшего в заливе танкера
Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.
20:34
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает InKazan.ru со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
20:34
Дело о поджоге церкви в Карелии начнут рассматривать 24 июня
Кондопожский городской суд назначил дату первого заседания по рассмотрению дела о поджоге Успенской церкви. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на суд.
20:33
В Алтайском крае завели дело по факту падения ребёнка с лошади
В Алтайском крае завели уголовное дело по факту падения ребёнка с лошади, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
20:31
Ларионов поздравил Тарасенко и Барбашёва с победой в Кубке Стэнли
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20:26
Проект «Летние чтения» запустят в Петербурге с 18 июня
Проект «Летние чтения» будет проходить в Санкт-Петербурге с 18 до 20 июня, сообщает Nation News.
20:25
Удмуртия впервые примет участие в форуме «Армия-2019»
Удмуртия впервые будет участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
20:22
СК возбудил дело об убийстве хозяйки коттеджа в Новой Романовке
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после обнаружения в частном доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области тела женщины.
20:22
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Бельгийский футболист Эден Азар успешно прошёл медицинское обследование в преддверии подписания контракта с мадридским «Реалом».
20:13
Глава ФИФА Инфантино получил должность в FIA
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил должность в Международной автомобильной федерации (FIA).
20:13
Глава украинской партии заявил об угрозе монополии в Раде
Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил о возможности создания монополии в Верховной раде.
20:07
СМИ: Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтоне»
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
20:02
В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400
Первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вопрос введения санкций против Индии в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «подлежит рассмотрению».
19:58
В Подмосковье заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала года
В Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
19:55
Омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается встретиться с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным в следственном изоляторе.
19:53
СМИ: Тарасов может продолжить карьеру в Турции
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в Турции.
19:52
В Ростовской области военные пожарные переведены в режим повышенной готовности
Пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.
19:51
США продлили санкции против Белоруссии
Американские власти приняли решение продлить ещё на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
19:46
Выступления национального шоу России «Кострома» пройдут с 15 июня по 15 сентября в Москве
Выступления национального шоу России «Кострома» будут проходить в Москве с 15 июня по 15 сентября, сообщают «Дни.ру».
19:45
В Омской области рассказали о динамике внешнеторгового оборота в 2018 году
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил на заседании заксобрания о том, что развитие внешнеэкономических связей стало основной задачей региона. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
19:44
Авербух рассказал о реакции фанатов на свою критику в адрес Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити фигурист Илья Авербух призвал любителей фигурного катания менее резко реагировать на критические замечания в адрес их любимых спортсменов.
19:38
В Москве открыли второй участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
В Москве состоялась церемония открытия второго участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает НСН.
19:38
Кучма обсудил с главой ОБСЕ «хлебное перемирие» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.
19:36
СМИ: «Ювентус» ведёт переговоры о трансфере Погба
Спортивный директор итальянского «Ювентуса» Фабио Паратичи прибыл в Лондон для осуществления переговоров по переходу хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
19:33
В Москве выпустили специальные открытки для фестиваля «Времена и эпохи»
Открытки с эффектом дополненной реальности создали в рамках международного фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи» в Москве.
19:30
Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019
Организаторы подвели итоги Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».