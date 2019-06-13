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N-TV: Зеленский едет в Берлин сдвигать с места забуксовавший минский процесс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Впервые после избрания глава Украины Владимир Зеленский собирается посетить Германию, сообщает N-TV. Запланированы переговоры с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Ангелой Меркель. При этом на встречах будет доминировать одна тема — конфликт на востоке Украины.
N-TV: Зеленский едет в Берлин сдвигать с места забуксовавший минский процесс
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собирается впервые приехать с визитом в Германию, сообщает N-TV. Он планирует провести переговоры с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Ангелой Меркель. Эту информацию подтвердил спикер немецкого правительства Штефан Зайберт.

На встречах будет доминировать одна тема — конфликт на востоке Украины, утверждает N-TV. Меркель пригласила Зеленского в Германию ещё во время их первого телефонного разговора, который состоялся сразу после его победы на выборах. Они оба выступают за полное выполнение Минских соглашений.

Целью же первой поездки нового президента Украины за границу был Брюссель, где он призвал ЕС оказывать на Россию большое давление и подтвердил, что цель его страны — членство в ЕС и НАТО.

В конце мая этого года в Киев приезжали министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Тогда они тоже обсуждали ситуацию на востоке Украины. Все три стороны согласились с тем, что необходимо сдвинуть с места забуксовавший мирный процесс. 

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N-TV Германия Европа
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Владимир Зеленский вооруженный конфликт Германия ЕС Минский протокол НАТО Россия Украина
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