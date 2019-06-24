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Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В МИД Японии опровергли информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20. Как пишет «Обозреватель», в ведомстве заявили, что украинского президента нет в листе приглашённых на саммит.
Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию
Reuters

Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20. 

«Президента Украины нет в листе приглашённых на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию», — заявили в ведомстве.
 
Как напоминает издание, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский планирует посетить саммит G20 в Японии. Он допустил также, что там состоится встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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