Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию

14:21
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
14:21
Додон заявил о готовности реализовать реформы в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страну ждут «коренные реформы».
14:21
Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести
Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса домашнего стадиона команд «Сан-Сиро».
14:18
В Египте надеются на восстановление российского турпотока в полном объёме
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир надеется на возвращение российского туризма в прежнем объёме.
14:16
Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ по Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
14:11
В Совфеде отреагировали на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление нидерландского фонда помощи родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году о том, чтобы не возвращать Россию в ПАСЕ.
14:06
Американский хореограф призвала фанатов не оскорблять Загитову
Американский хореограф Джо Джо Гомез обратилась к фанатам с просьбой не писать негативные сообщения и комментарии в адрес чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
14:06
Зеленский уволил губернаторов трёх областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
14:00
Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно найти несколько игроков для усиления состава
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о необходимости усиления состава команды перед предстоящим сезоном.
13:59
Ротенберг заявил о необходимости развивать технологии в России
В вопросах технологического развития Россия должна быть независимой, заявил глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в интервью ведущей программы SophieCo на RT Софико Шеварднадзе.
13:50
В Кремле рассказали, когда могут отменить принятые к Грузии меры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва задумается об отмене принятых в отношении Тбилиси мер, когда ситуация в Грузии вернётся в нерусофобское русло.
13:46
СМИ: Госрасходы на закупки льготных лекарств выросли на 39% в I квартале
Государственные расходы на закупки льготных лекарств выросли в I квартале 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.
13:45
Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве
Сторонники партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» устроили акцию протеста возле здания Центральной избирательной комиссии Украины.
13:43
Мещеряков объяснил, почему Мурило вместо первого сбора «Локомотива» уехал в Бразилию
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прояснил ситуацию с отъездом новичка команды Серкейры Мурило в Бразилию во время тренировочного сбора в Австрии.
13:39
Мещеряков заявил, что конфликта с Сёминым по трансферу Мурило не было
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию вокруг новичка команды — бразильского защитника Серкейры Мурило.
13:34
Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».
13:30
Комиссар НХЛ о Кубке мира по хоккею: мы соберёмся и найдём решение, которое устроит всех
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказал мнение о ситуации вокруг проведения Кубка мира по хоккею.
13:25
Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что летнее тепло вернётся в Москву на следующей неделе.
13:23
Сбор российских биатлонистов в Сочи может быть отменён
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что запланированный на август сбор команды в Сочи находится под вопросом.
13:22
В Кремле назвали временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
Россия была вынуждена принять временные ограничения в отношении Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не будет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции.
13:15
Путин и Абэ планируют провести встречу на G20
Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Абэ Синдзо планируют провести встречу в рамках саммита G20. Также возможно подписание ряда документов.
13:13
В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали политическую акцию футболистов ряда грузинских клубов.
13:09
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
13:07
На Курилах проснулся вулкан Райкоке после почти столетнего перерыва
На Курильских островах произошло извержение вулкана Райкоке после почти столетнего затишья.
13:04
В МИД России оценили призывы Брюсселя по украинским морякам
Брюссель не решается признать ответственность Киева за провокацию, в ходе которой украинские моряки нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
13:02
Месси пожаловался на состояние полей на Кубке Америки
Форвард и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выразил недовольство состоянием полей, которые принимают матчи Кубка Америки 2019 года.
12:51
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.
12:50
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
12:48
СМИ: Неймар готов извиниться перед болельщиками «Барселоны» ради возвращения в команду
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов принести свои извинения болельщикам каталонской «Барселоны» ради возвращения в команду.
12:41
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
Отряд кораблей российского Северного флота подошёл к берегам острова Куба.
12:38
Логинов пока не подписал договор с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
12:37
Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в Европу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный переход лучшего бомбардира команды Фёдора Чалова в сильный европейский чемпионат.
12:35
В «Нафтогазе» назвали причину дефицита средств в «Укртрансгазе»
В НАК «Нафтогаз Украины» объяснили, почему у её дочерней компании «Укртрансгаз» возник дефицит средств.
12:31
Гончаренко: в ЦСКА всё работает чётко по вертикали, нет никаких советов директоров
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему в клубе практически не возникает крупных публичных скандалов.
12:24
В Сирии оценили нанесённый сельскому хозяйству ущерб за пять лет
Министр сельского хозяйства САР Ахмад Аль-Кадери рассказал, какой ущерб был нанесён данной отрасли Сирии за прошедшие пять лет.
12:15
Стрелки Ломова и Черноусов завоевали золото Европейских игр — 2019
Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м в миксте на Европейских играх 2019 года в Минске.
12:13
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана выросло до 16
Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил, что в больницы региона поступили 16 человек после взрыва на территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана.
12:08
Рябков обвинил США в обострении ситуации с Ираном с помощью санкций
Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью угроз новых санкций.
12:05
Маррей прокомментировал завоевание титула на первом турнире после возвращения
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал свою победу в парном разряде на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Великобритании — Лондоне.
11:59
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкоголя из Грузии
Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.
11:55
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 в Осаку
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где состоится саммит «Большой двадцатки», передаёт ТАСС.
11:51
СМИ: Экс-хавбек «Спартака» Промес продолжит карьеру в «Аяксе»
Полузащитник испанского футбольного клуба «Севилья» Квинси Промес продолжит карьеру в голландском «Аяксе».
11:46
Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.
11:44
Эксперт объяснил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе
Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
11:40
Пол опроверг информацию о желании покинуть «Хьюстон» из-за конфликта с Харденом
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Крис Пол прокомментировал слухи о желании покинуть команду из-за конфликта с форвардом Джеймсом Харденом.
11:31
Mazda отзывает в России более 900 автомобилей
Mazda отзывает в России 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, которые были реализованы c апреля 2013 года по август 2018 года.
11:31
Баскетболист «Химок» Зубков перешёл в «Зенит»
Санкт-Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе форварда Андрея Зубкова из подмосковных «Химок».
11:27
Главврач иркутского Центра СПИД рассказала о ситуации с ВИЧ-диссидентством
Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова в рамках совместного проекта «Эпидемия» RT и журналиста, директора фонда «СПИД.Центр» Антона Красовского рассказала о ситуации с ВИЧ-диссидентством в России.
11:25
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
11:19
МОК заключил спонсорские соглашения на $3 млрд
Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорские соглашения до 2032 года на общую сумму $3 млрд.