Radio Canada: Трюдо и Зеленский на встрече в Канаде выступили единым фронтом против России

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо ещё раз подтвердил свою поддержку Киева перед лицом российской угрозы. Как пишет Radio Canada, стороны договорились о расширении двустороннего сотрудничества, а Оттава обязалась выплатить Украине дополнительно $45 млн и не пускать через канадскую границу выходцев из Донбасса с российскими паспортами.

Президент Украины и бывший комедиант Владимир Зеленский находится сейчас с визитом в Торонто, где встречается с премьер-министром страны Джастином Трюдо и членами его правительства, сообщает Radio Canada.

Как рассказывает сайт, во вторник по итогам переговоров со своим украинским коллегой Трюдо заявил, что связи между Украиной и Канадой сильны, как никогда. В ходе совместной пресс-конференции оба политика выступили единым фронтом против России, которая, по словам премьер-министра, «продолжает попытки подорвать суверенитет Украины, а также международное право». Трюдо подчеркнул, что совместные действия «обеспечивают безопасность Украины и балтийских стран», а также отметил участие Вооружённых сил Канады в формировании украинских войск и учения со странами — партнёрами НАТО.

Владимир Зеленский, по сообщениям новостного сайта, выразил свою радость от того, что «окружён друзьями Украины».

По словам Джастина Трюдо, встреча позволила расширить действие двустороннего соглашения о свободной торговле, заключённого в 2017 году. Лидеры двух государств проявили заинтересованность в улучшении студенческого обмена и получении студентами права на работу. Кроме того, в скором времени страны проведут торговые переговоры, а Зеленский дал понять, что Украина закупит канадские танки, хотя пока договор не был заключён.

Со своей стороны глава МИД Канады Христя Фриланд объявила о том, что Оттава предоставит дополнительно $45 млн на поддержку различных украинских политических институтов. Из этой суммы $33 млн пойдут на «помощь в развитии, демократические реформы и поощрение гендерного равенства», а $6,5 млн — на обучение украинских полицейских.

Кроме этого, Канада усилила санкции против России: теперь те жители Донбасса, которые получили российские паспорта, не смогут ими воспользоваться для поездки в Канаду. Фриланд призвала партнёров Канады сделать то же самое, а оппозиция предложила правительству послать канадских военных для обеспечения мира на российско-украинской границе.

Как напоминает в заключение Radio Canada, Канада стала первой страной, которая признала независимость Украины после развала СССР в 1991 году, и с тех пор страны поддерживают хорошие отношения. С 2014 года Оттава предоставила украинскому правительству $785 млн помощи в военной, юридической, экономической и политической сферах. Около 1,3 млн канадцев иммигрировали из Украины или имеют украинские корни, как министр иностранных дел Христя Фриланд.