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УП: Зеленский поблагодарил канадских депутатов за «мощные санкции» против России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский встретился в Канаде с членами парламента страны, а также с представителями группы дружбы с Украиной. Как пишет «Украинская правда», Зеленский поблагодарил канадских депутатов за введение санкций против России и консолидированную поддержку в вопросах, касающихся Украины.
УП: Зеленский поблагодарил канадских депутатов за «мощные санкции» против России
Reuters
В Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной. Как передаёт «Украинская правда», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
 
«Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украины со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте», — говорится в сообщении.
 
Зеленский также поблагодарил членов парламента за участие в наблюдательной миссии на недавних президентских выборах на Украине и «приветствовал намерение канадской стороны направить такую ​​же миссию на парламентские выборы».
 
Кроме того, Владимир Зеленский «отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против России».
 
«Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины», — добавил Зеленский.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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