УП: Зеленский поблагодарил канадских депутатов за «мощные санкции» против России

Владимир Зеленский встретился в Канаде с членами парламента страны, а также с представителями группы дружбы с Украиной. Как пишет «Украинская правда», Зеленский поблагодарил канадских депутатов за введение санкций против России и консолидированную поддержку в вопросах, касающихся Украины.

В Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной. Как передаёт «Украинская правда», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украины со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте», — говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил членов парламента за участие в наблюдательной миссии на недавних президентских выборах на Украине и «приветствовал намерение канадской стороны направить такую ​​же миссию на парламентские выборы».

Кроме того, Владимир Зеленский «отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против России».

«Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины», — добавил Зеленский.