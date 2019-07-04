УП: Зеленский поблагодарил канадских депутатов за «мощные санкции» против России

Владимир Зеленский встретился в Канаде с членами парламента страны, а также с представителями группы дружбы с Украиной. Как пишет «Украинская правда», Зеленский поблагодарил канадских депутатов за введение санкций против России и консолидированную поддержку в вопросах, касающихся Украины.
В Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной. Как передаёт «Украинская правда», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украины со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте», — говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил членов парламента за участие в наблюдательной миссии на недавних президентских выборах на Украине и «приветствовал намерение канадской стороны направить такую же миссию на парламентские выборы».
Кроме того, Владимир Зеленский «отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против России».
«Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины», — добавил Зеленский.
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