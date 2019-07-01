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Обозреватель: Зеленский увидел возможное окончание горячей фазы войны в Донбассе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к началу прекращения огня в Донбассе. Как пишет «Обозреватель», Зеленский также добавил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.
Обозреватель: Зеленский увидел возможное окончание горячей фазы войны в Донбассе
Reuters
Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
 
«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — заявил Зеленский.
 
Он также добавил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.
 
«Я говорил, что не буду вам врать и что-то обещать. Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», — добавил политик.
 
Также Зеленский призвал всех «не поддаваться на панику и провокации и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою важную и очень сложную работу».
 
«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — заключил украинский президент.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Обозреватель Украина Европа
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