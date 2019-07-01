Обозреватель: Зеленский увидел возможное окончание горячей фазы войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к началу прекращения огня в Донбассе. Как пишет «Обозреватель», Зеленский также добавил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

«Я говорил, что не буду вам врать и что-то обещать. Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», — добавил политик.

Также Зеленский призвал всех «не поддаваться на панику и провокации и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою важную и очень сложную работу».

«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — заключил украинский президент.