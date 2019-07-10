Wyborcza: саммит Украина — ЕС не стал переломным — его провели не вовремя

По итогам саммита Украина — ЕС Киев получит от Европы финансовую поддержку, но прошедшая встреча не была переломной, пишет Gazeta Wyborcza. Издание объясняет это тем, что новоиспечённый президент Украины Зеленский пока не сформировал собственного правительства, а представители ЕС в результате скорых выборов уйдут в отставку, поэтому, возможно, стоило перенести его проведение на конец года.

В Киеве состоялся 21-й саммит Украина — ЕС, который подытожил последние пять лет взаимоотношений. В результате Киев добился от ЕС финансовой поддержки. Европейский союз готов выделить второй транш из четвёртой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн. Однако оказание этой помощи будет зависеть от выполнения Украиной условий, которые она до сих пор не выполнила. Среди прочего это реформа таможенной и налоговой службы, а также принятие закона, противодействующего отмыванию денег, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Петр Андрущечко.



«Новый президент господин Зеленский начал свой срок, когда отношения между Украиной и Европейским союзом лучше, чем когда-либо. Это ваш первый и наш последний саммит, и мы можем гордиться результатом», — заявил на пресс-конференции глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.



Как дата встречи, так и её порядок проведения были согласованы ещё во время правления Петра Порошенко, перед первым туром президентских выборов. У президента Зеленского до сих пор нет своего правительства — оно будет сформировано после парламентских выборов, запланированных на 21 июля, объясняет автор.



Следовательно, это обстоятельство порождает конфликтные ситуации. В саммите не принимал участие министр иностранных дел Павел Климкин, который, как оказалось, с 1 июля находится в отпуске. Однако настоящим скандалом стало то, что на переговоры не впустили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе — её фамилии не было в списке участников. ЕС это весьма удивило, а сама Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в том, что тот вычеркнул её фамилию из списка участников, рассказывает журналист.



«Не думайте, что «санкции» — моё любимое слово; моё любимое слово — «мир». А санкционная политика — это последний цивилизованный инструмент для его наступления, — заявил президент Украины. — Поэтому, если у кого вдруг возникнут сомнительные вопросы в целом, сомнения относительно продолжения санкций, всех я лично приглашаю в Донбасс».



«Когда наши партнёры говорят: «Не забывайте, что мы теряем деньги», наш ответ очень простой: «Не забывайте, что мы потеряли территории и ежедневно теряем наших людей», — такими словами Зеленский прокомментировал продление санкций ЕС в отношении России.



На саммите было подписано пять документов, один из них должен расширить действующий договор о поддержке Восточной Украины со стороны Европейского союза. Это реакция на обострение в прошлом году конфликта в бассейне Азовского моря и Керченского пролива. Тогда ЕС созвал группу экспертов, которая посетила Мариуполь и Азовское побережье. Результатом её визита стало предложение финансирования ЕС проектов инфраструктуры на сумму €10 млн, а также открытие специального бюро в Мариуполе, где в свою очередь в сентябре пройдёт форум инвесторов, подчёркивает Андрущечко.



«Сегодня я посетил станицу Луганскую с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местных жителей, которые оказались в ловушке российской войны», — написал в своём Twitter глава Европейского совета Дональд Туск за день до начала саммита.



Зеленский с Туском прошли полкилометра за нулевую позицию Вооружённых сил Украины вглубь зоны разведения войск и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения. Воскресная поездка в Донбасс произвела на Туска большое впечатление. «Я вижу, как эта ситуация критически отражается на местных жителях», — говорил политик. Он подчеркнул, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма*, а также призвал Россию отпустить всех незаконно задержанных украинских граждан.



По мнению главного редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко в Киеве, саммит не привнёс никакого переломного момента, что в принципе вполне нормально — это ведь была лишь рабочая встреча. По мнению Сидоренко, появилась идея, чтобы перенести саммит на конец этого года, когда у Украины будут новый парламент и правительство и в ЕС появятся новые власти. Но тогда ЕС будет слишком сосредоточен сам на себе.



«Если до конца года Украина покажет, что она в состоянии внедрять эффективные реформы, тогда на самом деле мы можем рассчитывать на нечто большее. Но главная проблема заключается в том, что я лично не уверен в том, что новая Верховная рада сможет действовать так эффективно, чтобы можно было прогнозировать какой-то перелом в отношениях с ЕС», — резюмировал Сидоренко.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

wyatearp: Украины времён Евро-2012 уже давно не существует. После «майдана» 2014 года она распалась на Западную Украину и остальную часть, в соответствии с правом народов на самоопределение.

SZ.P.Szczepan: Я не знаю, какую помощь может оказать Украине «человек Путина из ЕС», но я всё равно верю, что будет создана какая-то нить согласия между Украиной и ЕС. И будет шанс принимать в ней активное участие.

weber: После декларации, что ЕС никогда не примет аннексии Крыма, в Москве, наверное, разгорелась шумиха. Вторая нить газопровода «Северный поток» продолжает строиться, а немецкие инвестиции в России достигли рекордного уровня. Европейские ценности превыше всего.

alakyr1: Раз они уже были на границе с Донбассом, то что им помешало её пересечь и поговорить с украинцами с другой стороны? Смелости не хватило? А про выполнение Украиной Минских соглашений — об этом вообще говорили?

