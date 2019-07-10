Wyborcza: саммит Украина — ЕС не стал переломным — его провели не вовремя
В Киеве состоялся 21-й саммит Украина — ЕС, который подытожил последние пять лет взаимоотношений. В результате Киев добился от ЕС финансовой поддержки. Европейский союз готов выделить второй транш из четвёртой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн. Однако оказание этой помощи будет зависеть от выполнения Украиной условий, которые она до сих пор не выполнила. Среди прочего это реформа таможенной и налоговой службы, а также принятие закона, противодействующего отмыванию денег, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Петр Андрущечко.
«Новый президент господин Зеленский начал свой срок, когда отношения между Украиной и Европейским союзом лучше, чем когда-либо. Это ваш первый и наш последний саммит, и мы можем гордиться результатом», — заявил на пресс-конференции глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Как дата встречи, так и её порядок проведения были согласованы ещё во время правления Петра Порошенко, перед первым туром президентских выборов. У президента Зеленского до сих пор нет своего правительства — оно будет сформировано после парламентских выборов, запланированных на 21 июля, объясняет автор.
Следовательно, это обстоятельство порождает конфликтные ситуации. В саммите не принимал участие министр иностранных дел Павел Климкин, который, как оказалось, с 1 июля находится в отпуске. Однако настоящим скандалом стало то, что на переговоры не впустили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе — её фамилии не было в списке участников. ЕС это весьма удивило, а сама Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в том, что тот вычеркнул её фамилию из списка участников, рассказывает журналист.
«Не думайте, что «санкции» — моё любимое слово; моё любимое слово — «мир». А санкционная политика — это последний цивилизованный инструмент для его наступления, — заявил президент Украины. — Поэтому, если у кого вдруг возникнут сомнительные вопросы в целом, сомнения относительно продолжения санкций, всех я лично приглашаю в Донбасс».
«Когда наши партнёры говорят: «Не забывайте, что мы теряем деньги», наш ответ очень простой: «Не забывайте, что мы потеряли территории и ежедневно теряем наших людей», — такими словами Зеленский прокомментировал продление санкций ЕС в отношении России.
На саммите было подписано пять документов, один из них должен расширить действующий договор о поддержке Восточной Украины со стороны Европейского союза. Это реакция на обострение в прошлом году конфликта в бассейне Азовского моря и Керченского пролива. Тогда ЕС созвал группу экспертов, которая посетила Мариуполь и Азовское побережье. Результатом её визита стало предложение финансирования ЕС проектов инфраструктуры на сумму €10 млн, а также открытие специального бюро в Мариуполе, где в свою очередь в сентябре пройдёт форум инвесторов, подчёркивает Андрущечко.
«Сегодня я посетил станицу Луганскую с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местных жителей, которые оказались в ловушке российской войны», — написал в своём Twitter глава Европейского совета Дональд Туск за день до начала саммита.
Зеленский с Туском прошли полкилометра за нулевую позицию Вооружённых сил Украины вглубь зоны разведения войск и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения. Воскресная поездка в Донбасс произвела на Туска большое впечатление. «Я вижу, как эта ситуация критически отражается на местных жителях», — говорил политик. Он подчеркнул, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма*, а также призвал Россию отпустить всех незаконно задержанных украинских граждан.
По мнению главного редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко в Киеве, саммит не привнёс никакого переломного момента, что в принципе вполне нормально — это ведь была лишь рабочая встреча. По мнению Сидоренко, появилась идея, чтобы перенести саммит на конец этого года, когда у Украины будут новый парламент и правительство и в ЕС появятся новые власти. Но тогда ЕС будет слишком сосредоточен сам на себе.
«Если до конца года Украина покажет, что она в состоянии внедрять эффективные реформы, тогда на самом деле мы можем рассчитывать на нечто большее. Но главная проблема заключается в том, что я лично не уверен в том, что новая Верховная рада сможет действовать так эффективно, чтобы можно было прогнозировать какой-то перелом в отношениях с ЕС», — резюмировал Сидоренко.