Глава ПАСЕ признала: Россию вернули, потому что за 5 лет без неё прогресса так и не достигнуто

После присоединения Крыма к России делегатов страны лишили права голоса в ПАСЕ, а потом Россия и сама перестала участвовать в ассамблее. Однако за это время никакого прогресса ни в вопросе прав человека, ни в урегулировании украинского конфликта путём санкций достигнуто не было, признала глава Парламентской ассамблеи в интервью France 24. Потому, по её словам, и было решено вернуть Россию в работу организации.

Что касается санкций против Москвы, то речь шла в основном о том, чтобы лишить права голоса 18 российских членов Парламентской ассамблеи. Зачем вы сняли эти санкции?

ЛИЛИАН МОРИ ПАСКЬЕ, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы: Давайте, наверное, ненадолго вернёмся в недавнее прошлое. В 2014 году после незаконной аннексии Крыма* Парламентская ассамблея проголосовала за ряд санкций против российской делегации. И среди них — лишение права голоса. В последующие два года эти санкции возобновлялись. А потом Москва перестала представлять свою делегацию. Так что не вполне справедливо говорить, что у нас пять лет были санкции и мы их сейчас сняли. Санкции были два года, а потом три года Россия не представляла свою делегацию.

А теперь после насыщенных дебатов, с одной стороны, в ассамблее, но также в кабинете министров, где представлены правительства 47 государств-членов, ассамблея решила принять новую российскую делегацию, не накладывая на неё санкции до конца этого года. Ведь каждый год страны представляют делегации, и мы можем снова обсудить этот вопрос в начале следующего года.

Но мы решили это сделать именно потому, что, с одной стороны, нам пришлось признать, что за пять лет неучастия российской делегации в работе ассамблеи мы не достигли никакого прогресса в исполнении требований, которые мы сделали внутри самой ассамблеи. И более того, мы не продвинулись в правозащитной деятельности, мы не продвинулись в вопросе демократии. Бог свидетель, что мы не смогли добиться продвижения в вопросах, связанных с Крымом и Восточной Украиной.

К тому же была большая опасность, что Россия выйдет из Совета Европы. И тогда 140 миллионов россиян, то есть европейцев, лишатся доступа к Европейскому суду по правам человека, лишатся доступа к защите и конвенциям, созданным в Совете Европы. Именно этот риск нам показался полностью непропорциональным. Так проблемы не решаются.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).