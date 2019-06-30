DLF проводила «наивный» Совет Европы в последний путь после реабилитации Москвы

На этой неделе весь мир стал свидетелем «самоубийства», передаёт Deutschlandfunk. Вернув России право голоса, «наивный» Совет Европы понадеялся, что Москва пойдёт на конкретные уступки, а в результате лишь выставил себя на посмешище и предал все свои принципы, констатирует журналистка немецкой радиокомпании.
На этой неделе весь мир стал свидетелем «самоубийства», пишет в статье на сайте Deutschlandfunk журналистка немецкой радиокомпании Гезине Дорнблют.
Совет Европы, созданный в своё время для поддержания мира, стабильности и демократии на европейском континенте, взял и в одночасье «предал свои принципы», поясняет Дорнблют.
«Это какой-то позор»: большинство депутатов Совета Европы проголосовали за «реабилитацию» делегации России, которую лишили права голоса после «аннексии Крыма»* в 2014 году, возмущается журналистка Deutschlandfunk.
Российская Федерация, по словам Дорнблют, якобы «элементарно шантажировала» Совет Европы, и в результате депутаты «без-какой-либо на то надобности пошли у неё на поводу».
Причём речь ни в коем случае не идёт о представителях «авторитарных государств» — членов Совета Европы, уточняет автор статьи.
«Нет, чуть ли не все немцы, французы и итальянцы проголосовали за это», — недоумевает журналистка немецкой радиокомпании.
Своё же решение, отмечает Гезине Дорнблю, депутаты, которые проголосовали за возвращение России права голоса в Совете Европы, назвали «предложением диалога» и даже выдвинули Москве ряд требований.
«Какие они всё-таки наивные, что рассчитывают на то, что Россия пойдёт на конкретные уступки, — не скрывает разочарования автор статьи. — Ведь диалог предусматривает участие двух сторон. Тем самым депутаты Совета Европы попросту выставили себя на посмешище».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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