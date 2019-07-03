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1+1: Украина не позовёт на выборы наблюдателей от ПАСЕ

Материал представлен в переводе ИноТВ
Наблюдатели от ПАСЕ не будут принимать участие во внеочередных парламентских выборах на Украине. Как передаёт «1+1», спикер Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей от данной организации из-за возвращения в её состав российской делегации.
Андрей Парубий отзывает приглашение для наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы на Украине. Это произошло из-за возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
 
Глава Верховной рады в своём обращении заявил, что участие в выборах представителей страны-агрессора недопустимо. 
 
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой вернула России право голоса в организации без выполнения Кремлём каких-либо обязательств. 
 
Дата выхода в эфир 03 июля 2019 года.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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