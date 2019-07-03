1+1: Украина не позовёт на выборы наблюдателей от ПАСЕ

16:27 МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики украинского президента Петра Порошенко.

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16:17 Боец Ян заявил о намерении выступить на турнире UFC в Москве Российский боец смешанного стиля Пётр Ян признался, что хочет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

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16:03 Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

15:58 На Украине зарегистрировано белорусское «Движение солидарности «Разам» Белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине. Как отмечается, цель создания данной организации — развитие украинско-белорусских отношений.

15:57 Хохлов ответил Широкову по поводу результатов «Динамо» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что со своим составом бело-голубые должны были занять более высокое место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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15:49 Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который в итоге перешёл в грозненский «Ахмат».

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15:14 Депутат Рады обвинила Россию в насаждении мата на Украине Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец обвинила «российских колонизаторов» в распространении нецензурной лексики на Украине.

15:10 Дитрих прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Чехией Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры России и Чехии о воздушном сообщении приведут к «совместным решениям» до 7 июля.

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14:28 «Спартак» презентовал форму на сезон-2019/20 Московский футбольный клуб «Спартак» представил новые комплекты домашней и гостевой игровой формы на предстоящий сезон.

14:19 Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

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