1+1: Украина не позовёт на выборы наблюдателей от ПАСЕ

Наблюдатели от ПАСЕ не будут принимать участие во внеочередных парламентских выборах на Украине. Как передаёт «1+1», спикер Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей от данной организации из-за возвращения в её состав российской делегации.
Андрей Парубий отзывает приглашение для наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы на Украине. Это произошло из-за возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Глава Верховной рады в своём обращении заявил, что участие в выборах представителей страны-агрессора недопустимо.
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой вернула России право голоса в организации без выполнения Кремлём каких-либо обязательств.
В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики украинского президента Петра Порошенко.
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что со своим составом бело-голубые должны были занять более высокое место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который в итоге перешёл в грозненский «Ахмат».
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение президента России Владимира Путина подписать закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Российский лидер назвал решение Вашингтона прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака из-за участия в террористических организациях их матерей-россиянок, будут возвращены в страну в июле и августе.
Посетитель торгово-развлекательного центра «Кристалл» в Тюмени в ходе конфликта устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщила РИА Новости начальник УМВД по Тюменской области Светлана Новик.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.