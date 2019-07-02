Bild: Россия отказывается возвращать долг Совету Европы

Недавно стало известно о том, что Россия не собирается погашать свою задолженность перед ПАСЕ, составляющую €85 млн, сообщает Bild со ссылкой на соответствующее заявление российского замминистра финансов. Между тем, изначально предоставленный российской делегации срок возвращения долга уже истёк; издание сообщает, что теперь Россию могут ждать штрафные меры.

25 июня 2019 года российской делегации было возвращено право голоса в ПАСЕ, пишет немецкий таблоид Bild. При этом России было поставлено условие о возмещении своего долга перед Советом Европы; на данный момент он составляет €85 млн.

Однако недавно стало известно, что Россия не собирается ничего компенсировать; как отметил российский замминистра финансов Сергей Сторчак: «Мы никому ничего не должны».

Издание сообщает, что изначально срок погашения российской задолженности был назначен на 30 июня 2019 года; теперь он истёк, из-за чего Россию могут ожидать штрафные меры. Между тем новый глава российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк ещё 26 июня заявлял, что Россия возместит свой долг, однако сроки погашения и процедура выплаты будет определяться российским Минфином.

Как пишет Bild, ещё заранее было ясно, что Россия не будет использовать возвращение в ПАСЕ ради изменения своего «вредоносного поведения» в адрес Европы. В новый состав российской делегации вошли четыре депутата, внесённые в санкционные списки ЕС, и ещё один депутат, находящийся под санкциями США. Теперь все они, в порядке исключения, вновь получили право въезда в ЕС для участия в заседаниях и прочих мероприятиях ПАСЕ.