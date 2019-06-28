Украинский политолог: прежняя риторика по Донбассу ничего не даст Киеву

Сегодня Запад хочет снизить уровень конфликтности и противостояния с Россией, и Украине нужно это учитывать, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Как заявил он в комментарии «Телеканалу новин 24», продолжение прежней риторики по Донбассу ничего не даст Киеву, поэтому украинской стороне необходимо играть на опережение и навязывать свои позиции по мирному урегулированию конфликта.
Возвращение российской делегации в ПАСЕ было неизбежным. Ситуация меняется, и Украине не надо сейчас проявлять эмоции. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
«Запад хочет снизить уровень конфликтности и противостояния с Путиным. Такая установка уже заметна, и Украине это надо учитывать», — отмечает Владимир Фесенко.
По его словам, продолжение прежней риторики по Донбассу ничего не даст. Украине надо играть на опережение, навязывать свои позиции по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и санкциям. По убеждению эксперта, надо не эмоции проявлять по принципу «всё пропало, нас все предали», а выработать новую тактику.
«Украине нужно, не меняя кардинально наших интересов в отношении Донбасса и санкций, чётко очертить свою позицию. Показать готовность договариваться. Сейчас президент Зеленский предлагает сосредоточиться на вопросе прекращения военных действий. Это задача номер один. И это возможно. Если Путина к этому склонить, будет хороший результат», — отмечает Фесенко.
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