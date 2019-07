Do Rzechy: в Киев с Запада уже никто не звонит — Москва этого добилась

Благодаря умелой дипломатической игре Россия смогла не только добиться своего возвращения в ПАСЕ, но и свести к минимуму привлечение Киева к международному обсуждению проблем урегулирования конфликта на Украине, сообщает Do Rzechy. Русские уже многого смогли достичь, поэтому теперь они даже не думают идти на уступки — а в Киев никто больше даже не звонит, отмечается в статье.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подчеркнул, что недавняя встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, является «очень плохим сигналом» для Киева. Он также отметил на своей странице в Facebook, что западные партнёры Украины впервые за последние пять лет даже не сочли нужным согласовывать позиции по этому вопросу. «Никто так и не позвонил в Киев», — констатировал Порошенко. И этот «сигнал» можно считать ещё более негативным, если учесть, что одной из тем этих переговоров Путина и Трампа, как выяснилось позже, был мирный процесс на Украине, пишет польский еженедельник Do Rzechy.



Кроме того, практически в это же время в Минске состоялась встреча одного из лидеров украинского движения «За жизнь» Виктора Медведчука, которого считают личным другом Владимира Путина, с лидерами непризнанных «народных республик» — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, говорится в статье. После чего появились сообщения, что в Донбассе «в качестве жеста доброй воли» были освобождены четверо украинских военнопленных, которых Медведчук затем встретил в белорусской столице. Это событие «имеет большое значение» по двум причинам, подчёркивает Do Rzechy. Во-первых, Москва уже давно утверждает, что она не участвует в конфликте на Украине, заявляя, что там идёт «гражданская война», которую можно прекратить только путём переговоров при участии руководства ДНР и ЛНР. На этом фоне последняя инициатива Медведчука, движение которого, по данным опросов, занимает накануне парламентских выборов на Украине второе место по популярности среди избирателей, фактически «нарушает стройную стратегию Киева», отмечают наблюдатели.



И в то же время это служит ясным «сигналом», который Россия посылает украинцам, — что только пророссийская партия Медведчука, а не новая администрация Зеленского, может помочь достичь договорённостей, которые позволят завершить конфликт на востоке страны, полагает автор. И это вторая причина, по которой это событие имеет такое большое значение, поясняет Do Rzechy: «Сложно называть это чем-то иным, кроме как попыткой повлиять на исход предстоящих выборов в Верховную раду».



Это лишь один из фрагментов «мозаики интересов», демонстрирующий, как сталкиваются на Украине интересы локальных элит и мировых держав, говорится в статье. Чуть ранее СМИ сообщали, что подразделения украинской армии под надзором иностранных наблюдателей покинули свои позиции в окрестностях важной со стратегической точки зрения станицы Луганской. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал этот шаг «жестом доброй воли» со стороны Киева и выразил надежду, что следует ожидать ответных мер от Москвы, включая «вывод тяжёлой техники с линии разграничения и разоружения незаконных вооружённых формирований», пишет Do Rzechy.



Судя по всему, Волкер не знал, что Россия решила сыграть на другом направлении, отмечает автор. Общественность узнала об этом благодаря заявлению нового президента Украины Владимира Зеленского, который выразил недовольство в связи с тем, что министр иностранных дел Павел Климкин ответил на важную дипломатическую ноту из Москвы, даже не поставив его в известность. Зеленский также подчеркнул, что подобные «секретные шаги» МИД Украины могут помешать достичь договорённостей в вопросе освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В свою очередь, Климкин пояснил, что это была «дипломатическая ловушка», в которую «банально попался» кто-то из президентской администрации, и обнародовал текст российской ноты с ответом на неё, напоминает Do Rzechy.



Как выяснилось, россияне предлагали освободить находящихся в московских тюрьмах украинских моряков, если те признают свою вину в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ и согласятся, что их дело находится в юрисдикции российского суда. «Между тем арестованные моряки в один голос утверждают, что в свете международного законодательства судить их Россия не имеет права», — подчёркивается в статье. По мнению Климкина, принятие подобного предложения означало бы «формальное и фактическое признание аннексии* Крыма», поскольку нарушение, за которое Москва намерена наказать украинских военных моряков, связано с входом их кораблей в окружающие Крымский полуостров территориальные воды, поэтому Киев никак не может на это согласиться, поясняет Do Rzechy.



Вызвавшая споры российская дипломатическая нота поступила через два дня после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы решила в полном объёме восстановить права России — и украинские СМИ начали выдвигать предположения, что это был элемент «сделки», которую Париж и Берлин заключили с Россией, говорится в статье. Суть сделки, как сообщали СМИ со ссылкой на информацию «из кругов правительства и администрации президента», сводилась якобы к тому, что российские делегаты возвращаются в ПАСЕ, украинские моряки оказываются на свободе и начинается «минский процесс» урегулирования. В таком случае раздражение Зеленского из-за негативного ответа МИД Украины можно было бы объяснить его намерением начать переговоры с Москвой, используя российскую ноту как удобный предлог для запуска переговорного процесса, предполагает автор: «Украинского президента в ходе его недавнего визита во Францию и Германию, по всей видимости, посвятили в план президента Макрона, который хотел возвращения России в ПАСЕ».



Стоит отметить, что председательство в Комитете министров ПАСЕ как раз перешло от Финляндии к Франции — и именно на его заседании в конце мая было принято решение, которое, по большому счёту, определило исход голосования депутатов в ПАСЕ, сообщается в статье: «Именно тогда большинством голосов (в том числе, как писала украинская пресса, главы польского МИД Яцека Чапутовича) было решено, что Европа уступит давлению России». Можно предположить, что такое голосование польского министра было продиктовано тем, что он тоже «попался в российскую ловушку», делает вывод автор. Не случайно на полях заседания министров иностранных дел Совета Европы в Хельсинки состоялась встреча главы польской дипломатии с его российским коллегой. Как рассказал позднее в интервью сам Чапутович, основной темой переговоров было возвращение обломков польского самолёта — и Польша предложила России, чтобы гарантом доступа российских следователей к обломкам, когда те окажутся на польской земле, выступил Совет Европы.



В начале года Варшава уже просила генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда помочь ей в этом вопросе и даже получила соответствующую резолюцию, в которой говорилось, что её усилия поддерживают, напоминает автор. «Можно предположить, что ответом Москвы стал допуск польских прокуроров к обломкам. Таким образом, она начала игру, в которой добилась желаемого — то есть бездействия Польши, ставшего фактически позволением на возвращение России в ПАСЕ. А взамен мы не получили ничего: в том же самом интервью Чапутович отметил, что, к сожалению, Лавров отверг польские предложения», — пишет Do Rzechy.



Россия заранее «старательно подготовила» то, что произошло в Совете Европы, подчёркивается в статье: «Если взглянуть на маршруты европейских поездок министра Лаврова, можно заметить, что в этом году он посетил большинство стран, представители которых поддержали идею возвращения российской делегации права голоса». В марте российский министр даже впервые отправился в Сан-Марино, которое представлено в Совете Европы двумя депутатами. Ограничения в ПАСЕ Россия считала одним из элементов цепочки санкций, при помощи которых Запад в 2014 году старался склонить её изменить свою политику — и Кремль выбрал «самое слабое звено», чтобы разорвать эту цепочку, отмечает автор.



Москва сделала ставку на Совет Европы не только потому, что отсутствие российских взносов стало серьёзным ударом по бюджету этой организации, но и потому, что смогла поставить под вопрос смысл её дальнейшего функционирования, пригрозив в январе, что Россия вообще выйдет из её состава или не признает легитимность нового генерального секретаря, сообщает Do Rzechy. Все знали, когда заканчивается срок полномочий Ягланда, поэтому и временные рамки для достижения компромисса были заданы заранее. Можно также предположить, что, формулируя концепцию компромисса в ходе переговоров с Парижем и Берлином, Москва также принимала во внимание перспективу своего возвращения в ПАСЕ накануне парламентских выборов на Украине, отмечает автор.



«С одной стороны, Россия продемонстрировала, насколько неэффективна украинская дипломатия, а с другой — сама не сделала ни единого шага, который мог бы свидетельствовать о том, что она смягчит свою позицию. Семь человек из группы российских депутатов, которые будут представлять свою страну в Совете Европы, находятся в европейских санкционных списках, а кандидат на пост вице-председателя ПАСЕ Леонид Слуцкий принадлежит к числу сторонников идеи, что Украина — это государство-однодневка», — подчёркивается в статье. Судя по всему, цель этой операции Кремля состояла не просто в том, чтобы российские делегаты вернулись в ПАСЕ, а в том, чтобы отправить в Страсбург депутатов, принадлежащих к «самой крайней антиукраинской фракции» российской политической сцены, делает вывод автор.



Однако игра ещё не закончена, отмечается в статье: теперь Москва требует, чтобы ПАСЕ признала мандат тех депутатов российской Госдумы, которые избирались на территории Крыма. Русские уже многого смогли достичь в своей игре, поэтому теперь они даже не думают идти на уступки, предупреждает автор. «В том числе они добились того, о чём писал Порошенко: в Киев никто больше не звонит, ведь в этом нет никакого смысла», — заключает Do Rzechy.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).