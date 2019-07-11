СТРАНА: «им всем фиолетово!» — Зеленский предложил люстрировать высокопоставленных чиновников времён Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением расширить закон о люстрации и распространить его на высокопоставленных чиновников, занимавших свои посты с февраля 2014-го по май 2019 года, пишет «СТРАНА». В частности, он выступил за то, чтобы под действие закона «Об очищении власти» попали бывший глава государства и депутаты Верховной рады.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать высокопоставленных чиновников, работавших при бывшем главе государства Петре Порошенко, пишет «СТРАНА». В частности, он выступил за расширение норм закона «Об очищении власти».
«Нами наработан законопроект о расширении норм закона «Об очищении власти». Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.
При этом президент Украины отверг обвинения в намерении отменить люстрацию.
«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем её усилить», — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер отметил, что законопроект о люстрации — это лишь общественная оценка деятельности соответствующих лиц. При этом он выразил уверенность в том, что в будущем «действия всех указанных лиц получат и справедливую юридическую оценку».
Зеленский также посетовал на то, что за неполных два месяца, которые он находится на своём посту и встречается с чиновниками разных уровней, у него «просто не хватает цензурных слов».
«Понимаю: это безнадёжный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — прокомментировал он сложившуюся ситуацию.
Президент Украины также задался риторическим вопросом, зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишнёвых косточек.
«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времён Януковича называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать им по морде»?!» — отметил с возмущением Зеленский.
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