СТРАНА: «им всем фиолетово!» — Зеленский предложил люстрировать высокопоставленных чиновников времён Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать высокопоставленных чиновников, работавших при бывшем главе государства Петре Порошенко, пишет «СТРАНА». В частности, он выступил за расширение норм закона «Об очищении власти».

«Нами наработан законопроект о расширении норм закона «Об очищении власти». Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

При этом президент Украины отверг обвинения в намерении отменить люстрацию.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем её усилить», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что законопроект о люстрации — это лишь общественная оценка деятельности соответствующих лиц. При этом он выразил уверенность в том, что в будущем «действия всех указанных лиц получат и справедливую юридическую оценку».

Зеленский также посетовал на то, что за неполных два месяца, которые он находится на своём посту и встречается с чиновниками разных уровней, у него «просто не хватает цензурных слов».

«Понимаю: это безнадёжный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Президент Украины также задался риторическим вопросом, зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишнёвых косточек.

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времён Януковича называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать им по морде»?!» — отметил с возмущением Зеленский.