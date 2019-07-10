Польский профессор: элита Запада отодвинула Крым и Донбасс на дальний план

Возвращение России в ПАСЕ в качестве полноправного участника — сигнал того, что вопросы, связанные с Крымом или Донбассом, для элит самых главных европейских стран отходят на дальний план, в отличие от бизнеса, который им жизненно необходимо вести с Россией, уверен польский политолог Мечислав Рыба. В беседе с Radiо Maryja он назвал поведение ЕС в отношении Украины притворством.
«Давайте напомним, что на настоящий момент в Совете Европы Россия уже стала полноправным участником. Конечно, это не институт ЕС, но если мы говорим хотя бы о её немецких или французских представителях, какой это сигнал? Сигнал таков, что вопросы, связанные с Крымом или Донбассом, для европейских элит — я говорю здесь о самых главных странах — отходят на дальний план, а бизнес, который нужно вести с Россией, — очень важен. ЕС, как известно, сталкивается с разными проблемами, и здесь только эти геополитические тяжеловесы в состоянии сохранить эти экономики на конкурентно способном уровне в отношении Азии или Америки», — заявил в беседе с Radiо Maryja польский профессор Мечислав Рыба.
От саммита ЕС — Украина эксперт не ожидал ничего особенного: «Давайте будем помнить о том, что Дональд Туск заканчивает свой срок правления, Юнкер тоже заканчивает свой срок правления. Зеленский, конечно, только начинает, но это несравнимый старт в плане политической карьеры».
По мнению польского профессора, главной проблемой как для Украины, так и для всего ЕС, на сегодняшний день выступают немецко-российские и российско-украинские отношения. Политолог считает притворством поведение ЕС в целом, и не важно, будет это Туск, Юнкер или кто-то другой. «Украина продолжает находиться в очень сложной ситуации», — отметил Рыба.
Эксперт подчёркивает, что Германия не сражается настолько за интересы Киева, чтобы отказаться от строительства газопровода «Северный поток —2». «Такой ситуации нет. У американцев есть определённое пространство конфликта с Россией. Они хотели бы продавать свой газ, а не прийти к такой ситуации, что российский газ будет доминировать на европейском континенте», — резюмировал в беседе с Radiо Maryja польский профессор Мечислав Рыба.
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