Вести: туристов пустят в Чернобыль по «зелёному коридору» и разрешат снимать фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский придумал, что делать с Чернобыльской зоной отчуждения. Как передают «Вести», Зеленский планирует сделать из этого места одну из точек экономического роста Украины: организует «зелёный коридор» для туристов и разрешит снимать видео и фото.

Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек экономического роста Украины. Как пишут «Вести», об этом глава Украины заявил на ЧАЭС перед церемонией передачи нового безопасного саркофага.

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», — заявил Зеленский, отметив, что сначала будет создан «зелёный коридор» для туристов и сняты предпосылки для коррупции.

«Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска», — заявил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что не будет больше «запретов снимать видео и других подобных глупостей».

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами», — добавил Зеленский.

По его словам, Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона.

«Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Всё это мы очень скоро прекратим», — сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

«До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество», — считает президент.

Глава государства отметил, что Чернобыльская зона отчуждения — уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.

«Мы должны показать это место миру: учёным, экологам, историкам, туристам», — подчеркнул украинский президент.