Independent: «Коммунисты России» потребовали запретить «гадостный» сериал «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» попросила Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», рассказывающем об аварии на Чернобыльской АЭС, за демонизацию Советского Союза, сообщает The Independent. При этом в партии всё же признали, что ряд ключевых моментов сериала соответствует реальным событиям 1986 года.
Партия «Коммунисты России» призвала запретить сериал «Чернобыль», назвав его «гадостным», передаёт The Independent.
Член партии Сергей Малинкович обратился в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сериалу, в котором «подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции», так как его создатели задались целью «демонизировать образ и советской власти, и советских людей».
Кроме того, в партии призвали возбудить уголовное дело в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера за клевету.
При этом Малинкович признал, что ключевые моменты сериала в большинстве своём соответствуют реальности.
The Independent напоминает, что картина повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сериал получил высокие оценки зрителей и стал самым популярным в истории по версии сайта IMDb. При этом пока мир обсуждает успех «Чернобыля», в России объявили о создании собственной версии при поддержке Министерства культуры России.
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