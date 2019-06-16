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Independent: «Коммунисты России» потребовали запретить «гадостный» сериал «Чернобыль»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Партия «Коммунисты России» попросила Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», рассказывающем об аварии на Чернобыльской АЭС, за демонизацию Советского Союза, сообщает The Independent. При этом в партии всё же признали, что ряд ключевых моментов сериала соответствует реальным событиям 1986 года.
Independent: «Коммунисты России» потребовали запретить «гадостный» сериал «Чернобыль»
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Партия «Коммунисты России» призвала запретить сериал «Чернобыль», назвав его «гадостным», передаёт The Independent.

Член партии Сергей Малинкович обратился в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сериалу, в котором «подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции», так как его создатели задались целью «демонизировать образ и советской власти, и советских людей».
 
Кроме того, в партии призвали возбудить уголовное дело в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера за клевету.
 
При этом Малинкович признал, что ключевые моменты сериала в большинстве своём соответствуют реальности.
 
The Independent напоминает, что картина повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сериал получил высокие оценки зрителей и стал самым популярным в истории по версии сайта IMDb. При этом пока мир обсуждает успех «Чернобыля», в России объявили о создании собственной версии при поддержке Министерства культуры России.  

 

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источник
Independent Великобритания Европа
теги
авария АЭС кинематограф Россия Советский Союз Чернобыль
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