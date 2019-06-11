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Paris Match: французские зрители заметили сходство между сериалом «Чернобыль» и «Симпсонами»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
У американского мини-сериала «Чернобыль» и мультсериала «Симпсоны» во французском телеэфире обнаружилась забавная связь, пишет Paris Match. Дело в том, что во французском дубляже виновника катастрофы Дятлова озвучивал актёр Филипп Пейтьё, чьим голосом на протяжении трёх десятилетий говорил и главный герой «Симпсонов» Гомер, который, по сюжету мультсериала, также отвечал за безопасность атомной электростанции и был известен своей халатностью.
Paris Match: французские зрители заметили сходство между сериалом «Чернобыль» и «Симпсонами»
Youtube/The Simpsons Classic

У бьющего рекорды по просмотрам мини-сериала HBO «Чернобыль» и мультсериала «Симпсоны» во французском телеэфире обнаружилась забавная связь, пишет Paris Match. И дело даже не в том, что на протяжении 30 сезонов Гомер Симпсон работает на атомной электростанции города Спрингфилд, и не в том, что в пятом эпизоде третьего сезона весь город был повергнут в панику из-за «легендарной халатности» этого любителя пончиков, вследствие которой чуть было не взорвался ядерный реактор АЭС.

Французские зрители сериала о чернобыльской катастрофе, осыпаемого похвалами за реализм, заметили, что персонаж по имени Анатолий Степанович Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, говорит тем же голосом, что и Гомер Симпсон — оказалось, что во французском дубляже Дятлова озвучивал актёр Филипп Пейтьё, чьим голосом на протяжении трёх десятилетий говорил и главный герой «Симпсонов».

 

 

«Зная, что Дятлова считают виновником катастрофы и что Гомер отвечает за безопасность вымышленной АЭС, стоит заметить, что у прокатчиков «Чернобыля» есть некоторое чувство юмора», — отмечает издание.

 

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Paris Match Франция Европа
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