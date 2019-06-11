Paris Match: французские зрители заметили сходство между сериалом «Чернобыль» и «Симпсонами»

У американского мини-сериала «Чернобыль» и мультсериала «Симпсоны» во французском телеэфире обнаружилась забавная связь, пишет Paris Match. Дело в том, что во французском дубляже виновника катастрофы Дятлова озвучивал актёр Филипп Пейтьё, чьим голосом на протяжении трёх десятилетий говорил и главный герой «Симпсонов» Гомер, который, по сюжету мультсериала, также отвечал за безопасность атомной электростанции и был известен своей халатностью.

У бьющего рекорды по просмотрам мини-сериала HBO «Чернобыль» и мультсериала «Симпсоны» во французском телеэфире обнаружилась забавная связь, пишет Paris Match. И дело даже не в том, что на протяжении 30 сезонов Гомер Симпсон работает на атомной электростанции города Спрингфилд, и не в том, что в пятом эпизоде третьего сезона весь город был повергнут в панику из-за «легендарной халатности» этого любителя пончиков, вследствие которой чуть было не взорвался ядерный реактор АЭС.

Французские зрители сериала о чернобыльской катастрофе, осыпаемого похвалами за реализм, заметили, что персонаж по имени Анатолий Степанович Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, говорит тем же голосом, что и Гомер Симпсон — оказалось, что во французском дубляже Дятлова озвучивал актёр Филипп Пейтьё, чьим голосом на протяжении трёх десятилетий говорил и главный герой «Симпсонов».

Instant intertextualité: dans la VF de CHERNOBYL, le personnage d'Anataly Diatlov, l'ingénieur nucléaire jugé responsable de la catastrophe, est doublé par Philippe Peythieu, voix d'un autre célèbre technicien de centrale du nom de Homer Simpson. pic.twitter.com/TnKoiKXLlv — leo soesanto (@leosoesanto) 6 июня 2019 г.

«Зная, что Дятлова считают виновником катастрофы и что Гомер отвечает за безопасность вымышленной АЭС, стоит заметить, что у прокатчиков «Чернобыля» есть некоторое чувство юмора», — отмечает издание.