Guardian: сценарист «Чернобыля» призвал туристов проявить уважение

После громкого сериала, посвящённого катастрофе на Чернобыльской АЭС, в Припять потянулись туристы, которые порой делают провокационные фотографии на месте трагедии. Сценарист картины призвал фанатов проявлять уважение к тем, что погиб и пострадал в Чернобыле, пишет Guardian.

После нашумевшего сериала «Чернобыль» на место атомной катастрофы потянулись путешественники, в итоге туристические компании зафиксировали увеличение потока клиентов на 40%. Однако, как пишет Guardian, некоторые из них введут себя не лучшим образом: фотографируются с радостью на лице или в провокационных позах на фоне руин. Например, по интернету разошлось фото, на котором девушка расстёгивает комбинезон, а под ним видно лишь бельё.

В результате сценарист сериала Крейг Мейзин на своей странице в Twitter призвал поклонников: «Если вы туда едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Ведите себя с уважением ко всем тем, кто пострадал и принёс себя в жертву».

Как напоминают авторы статьи, из-за радиации после взрыва АЭС в Чернобыле, по некоторым оценкам, умерло 4 тыс. человек и 116 тыс. пришлось переехать.

Так, большую критику вызвали фотографии популярного блогера Джулии Бесслер, которая обычно фотографируется в бикини. Её обвинили в том, что она использует тему трагедии ради собственной выгоды. В ответ девушка обвинила критиков в сексизме и заявила, что впервые съездила в Чернобыль ещё до сериала из любви к истории и интереса к ядерной физике.

Между тем, такая ситуация, когда трагические места становятся фоном для селфи, происходит не впервые. Так, в марте музей в Аушвице призвал посетителей к большему уважению места. Критику вызвало и решение организаторов биеннале в Венеции установить корабль, затонувший в Средиземном море с мигрантами на борту — в итоге с ним тоже фотографировались посетители, пишет Guardian.