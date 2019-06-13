Guardian: сценарист «Чернобыля» призвал туристов проявить уважение

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Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе
В Министерстве спорта России подсчитали, сколько россиян занимаются физкультурой и спортом на рабочем месте. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
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«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 в седьмом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
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Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
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Опрос: Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты США
Большинство американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса издания Politico и компании Morning Consult.
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Юнкер назвал кандидатуру возможного преемника на пост главы ЕК
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, кого из кандидатов он хотел бы видеть в качестве своего преемника на данный пост по истечении срока своего мандата в конце октября.
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Стали известны любимые мультфильмы россиян
Большинство россиян назвали «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Пушков оценил слова Климкина об ответе на возвращение России в ПАСЕ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возможной реакции Киева на возвращение России в ПАСЕ.
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В Минобнауки рассказали о планах внедрения системы цифровых дипломов
Российские вузы планируют к 2021 году перейти на систему выдачи электронных дипломов для борьбы с фальсификацией документов об образовании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Соединённые Штаты договорились с Польшей о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
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Умер журналист Андрей Петров
В Москве в возрасте 54 лет умер бывший главный редактор «ТАСС – Санкт-Петербург» и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Петров.
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Антонов призвал все страны объединиться против современных угроз
Российский посол в США Анатолий Антонов на торжественном приёме по случаю Дня России подчеркнул, что всем странам необходимо объединить усилия для борьбы с главными угрозами современности.
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Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
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В Сербии заявили о готовности стать «мостом» для диалога России и США
Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Белград заинтересован в налаживании диалога России и США и готов предоставить площадку для саммита лидеров двух государств.
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Тимошенко заявила о праве Зеленского отменить повышение цен на газ
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает достаточными полномочиями, чтобы отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе цен на газ.
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Суд в Турции отказался снять арест с судна Streamline
Суд в Турции отказался снять арест с сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле в июне 2018 года за долги предыдущего владельца, сообщил адвокат компании-судовладельца Akca Shipping Барыш Пекер.
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Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Бэйла
МЮ не будет предпринимать попыток подписать валлийского форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
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Загитова, Медведева и Туктамышева стали гостями кулинарного шоу в Японии
Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева стали гостями кулинарной программы на японском телевидении.
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Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Мбаппе прокомментировал слухи относительно своих требований руководству ПСЖ
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе саркастически отреагировал на список требований, которые его представители якобы передали руководству клуба.
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ОАЭ и ФРГ призвали не допустить роста эскалации в Персидском заливе
ОАЭ и Германия обеспокоены ростом напряжённости в зоне Персидского залива и призывают Иран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.
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Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила о коррумпированности полиции
Бразильская модель Нажила Триндади, которая обвинила футболиста Неймара в изнасиловании, уверена, что полиция Сан-Паулу коррумпирована и желает защитить спортсмена.
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Россиянка Ефимова выиграла две золотые награды на этапе «Маре Нострум»
Пловчиха Юлия Ефимова выиграла две золотые медали в заключительный день второго этапа турнира «Маре Нострум», который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.
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В Абхазии восстановили электроснабжение после массовых отключений
В Абхазии восстановили электроснабжение, отключённое ранее почти на всей территории страны из-за удара молнии в высоковольтную линию.
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СМИ: «Спартак» близок к подписанию аргентинского нападающего Понсе
Эсекьель Понсе, права на которого принадлежат римской «Роме», может перейти в состав московского «Спартака».
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«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы
Межсезонье-2019 стало для мадридского «Реала» наиболее затратным в истории королевского клуба.
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Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант перенёс операцию на ахилле
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант был прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия.
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Генсек НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше. Об этом он написал в Twitter.
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Лунёв рассказал подробности инцидента в аэропорту
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв заявил, что у него произошло недопонимание с сотрудниками одной из авиакомпаний.
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Трамп прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его словам, у людей есть право делать то, что они хотят.
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Гендиректор «Зенита» Медведев проведёт беседу с Лунёвым из-за инцидента в аэропорту
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что не будет штрафовать футболиста Андрея Лунёва, прежде чем разберётся в обстоятельствах произошедшего.
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Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
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Медведев проиграл Пуи в матче второго круга теннисного турнира в Штутгарте
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг турнира в Штутгарте, уступив французу Люка Пуи.
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Гендиректор «Атлетико»: Гризманн собирается продолжить карьеру в «Барселоне»
Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
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В идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня
Россия и Турция достигли соглашения о полном прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, на территории наблюдается уменьшение количества обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований.
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СМИ: Немецкий биатлонист Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
Немецкий биатлонист Эрик Лессер во время подготовки к сезону-2019/20 упал с велосипеда и получил травму.
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США и Польша договорились о поставке 2 млрд кубометров СПГ на $8 млрд
Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти на $8 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.
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«Лион» подтвердил переход футболиста Менди в «Реал»
Защитник сборной Франции Ферлан Менди продолжит карьеру в мадридском «Реале».
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Госдеп назначил Дональда Бута спецпредставителем по Судану
Госдепартамент назначил специального представителя США по Судану, этот пост будет занимать Дональд Бут.
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Польша создаст инфраструктуру для присутствия военных США
Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
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Гаспарян проиграла Миннен во втором круге турнира WTA в Хертогенбосе
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе.
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«Ахмат» подписал контракт с Мелиховым
Грозненский «Ахмат» заключил контракт с вратарём Александром Мелиховым, который ранее выступал за «Томь».
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Лесной пожар в Самарской области локализован
Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Хольмен покинул московское «Динамо»
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
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Трамп сообщил о планах Польши купить до 35 истребителей F-35
Польша планирует закупить у Соединённых Штатов до 35 истребителей F-35, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
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Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Сехудо
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что его предполагаемый поединок с чемпионом в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо может получиться жёстким и интересным.
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Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.