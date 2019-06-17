Times: не как в сериале HBO — чернобыльский ликвидатор рассказал о реалиях трагедии в жизни

Сцена из сериала «Чернобыль» от компании HBO, в которой три человека спускаются под взорвавшийся реактор, чтобы открыть шлюзы, содержит неточности, пишет The Sunday Times, ссылаясь на рассказ реального участника тех событий, инженера Алексея Ананенко. По словам Ананенко, в отличие от сериала, их экипировка была куда проще: не было кислородных баллонов и полноценных масок. Кроме того, он и его товарищи не были добровольцами, а действовали по приказу и двигались куда быстрее, чем герои сериала, чтобы минимизировать воздействие радиации.

Алексей Ананенко, один из трёх человек, спустившихся под взорвавшийся реактор Чернобыльской АЭС, чтобы предотвратить катастрофический второй взрыв, рассказал, что «двигался быстрее», чем его персонаж из нового сериала «Чернобыль» от компании HBO, пишет The Sunday Times. Ананенко объяснил это стремлением ограничить воздействие радиации.

Как пишет издание, сцена в которой три человека проходят сквозь заражённую воду под четвёртый энергоблок, чтобы открыть шлюз, стала одной из самых драматичных в сериале. Теперь же один из реальных участников событий рассказал, в чём отличие изображённой в картине сцены от того, что он и его товарищи, начальник смены Борис Баранов и инженер турбины Валерий Беспалов, пережили на самом деле.

В ходе просмотра эпизода Ананенко отметил, что их экипировка была минимальной. «У нас таких не было», — сказал он, показывая на баллоны с кислородом. По словам Ананенко, у них были подводные костюмы, но без масок, а с простыми респираторами.

В сериале персонаж учёного Валерия Легасова предупреждает Михаила Горбачёва, что расплавленный ураном песок может прожечь бетонный щит под реактором, пишет The Sunday Times. После этого Ульяна Хомюк, которую играет актриса Эмили Уотсон, объясняет, что при контакте этой «лавы» с расположенными под щитом водными резервуарами произойдёт колоссальный взрыв, волна от которого сможет уничтожить Киев. Далее Легасов ищет трёх добровольцев для смертельно опасной миссии — спуститься под реактор и открыть шлюзы, первым вызывается Ананенко.

На самом же деле он, Беспалов и Баранов выполняли приказ, рассказал Ананенко. «Мне приказали пойти туда, и потому я пошёл», — приводит издание слова инженера. Он также отметил, что не помнит точного уровня радиации, «а значит, она была не очень высокой». По словам Ананенко, после открытия шлюзов он вместе с товарищами быстро проследовал к выходу: кроме того, он рассказал, что после возвращения им никто не аплодировал.

Как отмечает издание, масштаб разрушений, которые мог бы причинить второй взрыв, остаётся неизвестным.

Сейчас Ананенко вышел на пенсию и живёт в Киеве вместе со своей женой, пишет The Sunday Times. Героем он себя не считает. Борис Баранов умер в 2005 году, а Валерий Беспалов по-прежнему работает в ядерном институте в Киеве.