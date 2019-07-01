NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф

Западные киноделы «плотно взялись» за российские катастрофы, пишет Neu Zürcher Zeitung. Сначала телевизионная сеть HBO познакомила своих зрителей с обстоятельствами трагедии на Чернобыльской АЭС, а теперь режиссёр Томас Винтерберг снял фильм о потонувшей в 2000 году российской подводой лодке «Курск». Это ещё одна история «неудачного испытания», рассказывает швейцарское издание.

Сейчас западный кинематограф и телевизионный рынок «плотно взялись» за российские катастрофы, пишет Neu Zürcher Zeitung. Сначала телевизионная сеть HBO сняла «ужасно хороший» сериал «Чернобыль» о случившейся в 1986 году аварии на атомной электростанции, а теперь режиссёр Томас Винтерберг снял фильм «Курск» про одноимённую российскую подводную лодку, затонувшую в 2000 году.

Как и в случае с чернобыльским реактором к трагедии привели «неудачные испытания», рассказывает швейцарское издание. Адмирал подлодки не разрешил матросам своевременно выпустить перегретую торпеду. Через несколько секунд «толстушка», как называли снаряд солдаты, взорвалась.

В результате взрыва кормовая часть «Курска» была разрушена, и подлодка упала на дно Баренцева моря. 23 моряка оказались в ловушке в неповреждённой части судна. Единственным их средством общения с внешним миром стал стук.

Режиссёр фильма рассказывает историю не только самих матросах, но и их близких, жёнах и детях, которых они оставили дома. Зрители постоянно то погружаются на дно моря, то выплывают на поверхность, рассказывает издание.

И хотя исход истории уже известен, режиссёру удаётся поддерживать напряжение в картине, потому что сосредотачивает внимание зрителя на динамике взаимоотношений оказавшихся в ловушке товарищей. «С трудом смотришь как россияне, неспособные спасти мужчин, из ложной гордости отказываются от любой помощи из заграницы и врут общественности — прямо как в истории с «Чернобылем», — делится своими впечатлениями автор статьи.

Единственная проблема с фильмом «Курск» заключается в том, что в нём играет звёздный состав. На плакатах известные актёры смотрятся хорошо, но в сценах, воспроизводящих реальные события, — неестественно. Это выдаёт постановочность происходящего и вырывает зрителя из киноповествования.