Das Erste: Зеленский хочет провести новые переговоры по Донбассу в Минске

Первый телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского был посвящён конфликту на Юго-Востоке Украины, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Зеленский предложил возобновить «нормандский формат» и включить в него США и Великобританию, а также провести прямые украино-российские переговоры в Минске. Российский лидер не исключил возможность личной встречи, однако отметил, что её следует тщательно подготовить.
Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые обсудили конфликт на Юго-Востоке Украины, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. В частности, российский и украинский лидеры договорились о том, что над темой конфликта будут работать экспертные группы с обеих сторон. Кроме того, Зеленский потребовал отпустить задержанных ещё в ноябре украинских матросов. Российская сторона обвиняет их в нарушении границы, за что грозит до шести лет лишения свободы.
Инициатором разговора выступил Зеленский, отмечает Das Erste, ссылаясь на данные от российского правительства. Украинский президент предложил Путину встретиться, чтобы обсудить ситуацию с Крымом, а также конфликт на Юго-Востоке Украины, где украинская армия борется против пророссийских сепаратистов. Российский президент не исключил возможность встречи, однако подчеркнул, что её следует тщательно подготовить.
По словам Путина, новая встреча в «нормандском формате» будет возможна после того как на Украине пройдут парламентские выборы и сформируется правительство. Как пишет Das Erste, пока неясно, насколько быстро Зеленскому удастся сформировать новый кабинет, учитывая летние парламентские каникулы. Кроме того, его собственная партия «Слуга народа» пока не представлена в Верховной Раде. Впрочем, опросы предрекают ей уверенную победу.
Кроме того, Зеленский предложил включить в «нормандский формат» США и Великобританию. В ответ Путин заявил, что не исключает возможность расширения круга участников. Украинский лидер предложил провести прямые переговоры в Минске. Как напоминает Das Erste, последняя такая встреча прошла в 2015 году и не принесла серьёзного успеха.
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