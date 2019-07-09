SRF: зря надеется — на «новую уловку» Зеленского Путин не купится

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину возобновить переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, но уже в новом формате, сообщает SRF. Украинцы элементарно надеются, что участие США и Великобритании в переговорах с русскими поможет им добиться большего, поясняет швейцарский телеканал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, но уже в новом формате, сообщает SRF.

По задумке украинского лидера, на этот раз помимо Украины, России, Германии и Франции в переговорном процессе должны также принять участие Великобритания и Соединённые Штаты, уточняет швейцарский телеканал.

Как стало известно, в настоящий момент Москва обдумывает предложение Зеленского. Вот только в конечном счёте президент Российской Федерации Владимир Путин его всё равно отклонит, считает корреспондент SRF Давид Науэр.

Ведь в последние годы, поясняет Науэр, Кремль всегда заявлял, что на востоке Украины идёт гражданская война и что к ней Россия не имеет никакого отношения. Именно поэтому, по мнению российской стороны, переговоры с Киевом должны вести ополченцы, а не Москва.

К тому же формально, продолжает корреспондент швейцарского телеканала, предложение Зеленского — это не что иное, как отсылка к Будапештскому меморандуму, поскольку он предоставлял Украине гарантии. Украинцы хотят, «так сказать, опереться на него» и надеются, что участие США и Великобритании в переговорах с русскими поможет им добиться большего.

«Впрочем, Кремль вряд ли согласится принять участие в подобных переговорах. Представьте себе следующую картину: за столом переговоров сидит Путин, а напротив — американцы, британцы, французы, немцы и украинцы. Да, такое представить действительно сложно», — констатирует корреспондент SRF Давид Науэр.