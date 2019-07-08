«Вести» выяснили, как отразится отмена «моста раздора» на украинской политике

Анонсированный ранее телемост между украинским каналом NewsOne и российским «Россия-1» не состоится. «Вести» выяснили, как планировалась передача, в чём должен был быть её посыл и как отразится отмена программы на украинских парламентских выборах.

Телемост «Надо поговорить» между украинским каналом NewsOne и российским «Россия-1», предварительно назначенный на 12 июля, не состоится, однако свою задачу выполнил уже один его анонс. Как пишут «Вести», медийное поле буквально взорвали возмущёнными возгласами. С одной стороны — воинственной правой части украинского политикума о «пророссийском реванше». С другой — их оппонентов, сторонников прямых переговоров. Президент Владимир Зеленский оказался на политической «растяжке», и, учитывая близость выборов, позиции его политсилы рискуют «поползти».

Как напоминает издание, в анонсе, опубликованном NewsOne, говорилось о телемосте «между обычными людьми Украины и России, без политики, без политиков». Телемост должен был бы длиться два часа. Задумку «Вестям» прояснил генеральный продюсер канала NewsOne Василий Голованов.

«Речь о диалоге между семьями из Киева и Москвы, они пять лет не виделись. Мы планировали дать им возможность пообщаться в режиме live, перед телекамерами. Это человеческий формат, это о людях и судьбах, а не о политике: нашим главным условием было отсутствие в обеих студиях политиков и политических комментаторов, экспертов, кто уводил бы разговор в сторону», — рассказал Голованов.

С украинской стороны модераторами должны были стать сам Голованов и Елена Кирик, с российской — Андрей Малахов и Мария Ситтель. Также, по словам Голованова, в студии должны были бы присутствовать артисты и спортсмены.

Однако провести именно телемост юридически было бы невозможной задачей: этот формат подразумевает совместное создание информационного продукта двумя каналами, а трансляция эфирного сигнала каналов, входящих в холдинг ВГТРК, на Украине запрещена.

«И если было бы прямое включение с российским телеканалом, то, я считаю, это было бы нарушением решения Совета безопасности. Ведь телеканалы холдинга ВГТРК внесены в перечень юрлиц, к которым применены санкции, кроме того, они входят в перечень телеканалов, временно ограниченных к вещанию на территории Украины», — рассказала «Вестям» Ульяна Фещук, замглавы Нацсовета по ТВ и радиовещанию.

На NewsOne утверждают, что нашли способ обойти запрет.

«Как объясняют юристы, то, что планировалось, — это не ретрансляция сигнала, продукта российского телевидения, это свой собственный, украинский продукт, который в эфире украинского ТВ пройдёт с элементом телемоста. То есть прямого включения. Мы же включаем наших журналистов из Европы, включаем выступление нашего президента в Брюсселе. И это такое же включение в наш эфир с события, которое происходит в другой стране», — пояснил Голованов.

Как продолжает издание, правый политический спектр ожидаемо заговорил о «реванше». Спикер Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет лишить телеканал NewsOne лицензии, назвав во время согласительного совета телемост «откровенной провокацией пророссийских сил». Его зам и партийный соратник Ирина Геращенко привычно призвала коллег бойкотировать три канала, которые входят в неформальный медиахолдинг Виктора Медведчука: NewsOne, «112 Украина» и Zik.

У Владимира Зеленского произошла заминка: с реакцией определялись до полудня. Секретарь Совбеза Александр Данилюк с утра призвал в соцсетях «держать голову холодной», уточнив, что его ведомство работает над решением проблемы. Президент в конце концов выступил с видеообращением, назвав идею «дешёвым, но опасным пиар-ходом перед выборами».

Спустя час после появления президентского видео канал опубликовал коммюнике об отмене телемарафона.

«Наша попытка организовать площадку привела к тому, что в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — сообщил NewsOne.

Как считают эксперты, данная ситуация не может не отразиться на парламентских выборах. Во-первых, президент оказался в неприятной «вилке»: высказаться против означает нарваться на обвинения в репрессиях и отсутствии свободы слова. А высказаться за — получить фестиваль радикальных заявлений. Во-вторых, показательно, что телемост был не просто санкционирован в России, российская сторона его и «раскрутила» информационно.

«Есть вещи, на которые чутко реагирует часть общества, склонная к акциям протеста, и тут механика предельно проста. Полагаю, РФ, которая не совершает необдуманных шагов, имела целью дестабилизацию украинского общества накануне выборов, вот правые силы и попытались раскачать. Однозначно это информационная провокация: именно на этом канале «вещает» Киселёв и Соловьёв, и уже одно только это может вызвать иррациональный гнев, ведь у многих на войне погибли родные и близкие», — рассказал политический эксперт Владимир Воля.