СТРАНА: украинский «Интер» решили не наказывать за фразу о фашистских преступниках

Киевский суд отменил четырёхмиллионный штраф, который украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию наложил на телеканал «Интер». Как передаёт «СТРАНА», судьи посчитали, что фраза ведущих «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников» на концерте 9 Мая не является разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны.

Украинский телеканал «Интер» выиграл суд у Нацсовета по поводу четырёхмиллионного штрафа. Как пишет «СТРАНА», Окружной административный суд Киева отменил выплату этого штрафа для канала за реплику телеведущих во время концерта в 2018 году, посвящённого 9 Мая. Тогда в прямом эфире прозвучала фраза: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников».

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал «Интер», признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или её пропагандой. Сейчас же суд пришёл к выводу, что в заявлениях ведущих содержатся признаки оценочных суждений, однако они не являются разжиганием вражды и призывами к развязыванию войны.

Также суд посчитал, что в речах ведущих нет «пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины».

Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создаёт «условия для распространения цензуры и монополизации информации об освещении исторических событий на Украине».