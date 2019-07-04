СТРАНА: украинский «Интер» решили не наказывать за фразу о фашистских преступниках

Киевский суд отменил четырёхмиллионный штраф, который украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию наложил на телеканал «Интер». Как передаёт «СТРАНА», судьи посчитали, что фраза ведущих «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников» на концерте 9 Мая не является разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны.
Украинский телеканал «Интер» выиграл суд у Нацсовета по поводу четырёхмиллионного штрафа. Как пишет «СТРАНА», Окружной административный суд Киева отменил выплату этого штрафа для канала за реплику телеведущих во время концерта в 2018 году, посвящённого 9 Мая. Тогда в прямом эфире прозвучала фраза: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников».
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал «Интер», признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или её пропагандой. Сейчас же суд пришёл к выводу, что в заявлениях ведущих содержатся признаки оценочных суждений, однако они не являются разжиганием вражды и призывами к развязыванию войны.
Также суд посчитал, что в речах ведущих нет «пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины».
Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создаёт «условия для распространения цензуры и монополизации информации об освещении исторических событий на Украине».
Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов в беседе с Newinform прокомментировал планы по созданию в городе новой культурной зоны.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.
Политическая линия, которой придерживается Великобритания по инциденту в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.
Представитель 41-летнего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что его клиент выбрал возвращение в свой предыдущий клуб, несмотря на большой интерес Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила снижение числа абортов в стране с начала 2000-х годов. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами. С таким заявлением выступил представитель Минтранса Чехии Франтишек Йемелка.
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Украинцы больше других политиков в стране доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру партии «Голос» и музыканту Святославу Вакарчуку, а также бывшему министру обороны Украины и главе партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко.
Доктор исторических наук профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT слова главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха (УПЦ КП) Филарета (Денисенко) о том, что у новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ) — нет будущего.
Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Вице-премьер Крыма, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал требование Лондона обеспечить доступ на полуостров международным наблюдателям в области прав человека.
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переговорами России и Украины по поставкам газа.
Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны использовалась Западом для ослабления Советского Союза.