Вам нужно принести пивка: украинский депутат пришёл пьяным на прямой эфир

21:00
Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба включён в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.
20:49
Катар примет участие в саммите стран Персидского залива
Катар впервые с момента введения блокады со стороны стран-соседей примет участие на высоком уровне в саммите стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
20:49
Четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос»
Голландская теннисистка Кики Бертенс по ходу матча второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с представительницей Словакии Викторией Кужмовой отказалась от дальнейшего участия в соревнованиях.
20:38
Стали известны самые популярные у россиян лечебные курорты
Стали известны самые популярные города России для оздоровительного отдыха у самостоятельных туристов летом 2019 года, сообщает Newinform со ссылкой на данные портала Tvil.ru.
20:36
В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове
Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова. Об этом заявили ТАСС в МИД России.
20:31
Азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала» перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку. Фанаты шли по улицам города в футболках с фамилией армянского футболиста своей команды Генриха Мхитаряна.
20:26
Новый посол заявил о необходимости Москве и Минску слышать друг друга
Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга.
20:25
Эксперт рассказала о продуктах, способных побороть головную боль
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о продуктах, способных побороть головную боль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
20:18
Суд заключил под стражу напавшего на сотрудников редакции в Ставрополе
В Ставрополе суд заключил под стражу 72-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
20:17
Овечкин рассказал, как ругался с Малкиным во время игры в шахматы
Хоккеист сборной России Александр Овечкин, который сделал первый ход в партии тай-брейка финала между соотечественниками Александром Грищуком и Яном Непомнящим на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве, поделился эмоциями от пребывания на шахматном турнире.
20:15
Международный марафон «Белые ночи» пройдёт 30 июня в Петербурге
Международный марафон «Белые ночи» пройдёт 30 июня в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
20:07
МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак
Министерство внутренних дел России существенно сократило список потенциально опасных пород собак. Теперь их не 71, а 13. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:59
Трамп оценил выступление Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.
19:58
В результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин
В результате драки с участием фанатов английских «Челси» и «Арсенала» пострадал гражданин России Заур Мамедов.
19:53
Фестиваль Турции пройдёт 14—16 июня в Москве
Фестиваль Турции будет проходить с 14 по 16 июня в Москве, сообщает «Утро.ру».
19:53
В Подмосковье рассказали о подготовке к авиасалону МАКС-2019
В Московской области рассказали о подготовке к Международному авиационно-космическому салону (МАКС) 2019 года, сообщает телеканал «360».
19:48
Саакашвили намерен в ближайшее время вернуть украинский паспорт
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили планирует в ближайшее время вернуть свой ранее изъятый паспорт гражданина Украины. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
19:46
Сёмин объяснил, почему будет болеть за «Челси» в финале Лиги Европы
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий финал футбольной Лиги Европы, в котором встретятся английские «Челси» и «Арсенал».
19:44
Четыре музея подготовили экспозиции к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве
Четыре музея подготовили экспозиции к историческому фестивалю «Времена и эпохи» в Москве, который будет проходить с 7 по 16 июня.
19:42
Эксперт прокомментировал отставку Мюллера
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
19:41
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
19:35
СК проверяет данные об оставленных в хостеле в Подмосковье детях
Следственный комитет России проводит проверку сообщений о том, что в городе Котельники Московской области женщина оставила в хостеле двух годовалых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
19:31
Адвокат не исключает, что Глушаков попросил у «Спартака» €1,5 млн наличными
Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию, согласно которой футболист потребовал у клуба €1,5 млн наличными при расторжении контракта для того, чтобы не выплачивать алименты экс-супруге.
19:28
В Германии дали оценку рекорду посещаемости стадиона «Зенит»
Продюсер фильма «Россия сверху», специально снятого к чемпионату мира по футболу 2018 года, немецкий документалист Фредди Рёккенхаус прокомментировал информацию о том, что «Газпром Арена» стала самым посещаемым стадионом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и обошла многие клубы топ-лиг Европы.
19:23
Путина пригласили на празднование юбилея победы на Халхин-Голе
Власти Монголии пригласили президента России Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.
19:22
Эксперты заявили о снижении мирового авторынка в апреле на 7%
Объём мирового авторынка в апреле 2019 года снизился на 7%, до 7,2 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
19:21
В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
19:19
В Госдуме оценили предложение ввести отцовский капитал
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с НСН оценила предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.
19:16
Больницы Москвы проведут дни открытых дверей в июне
Столичные больницы проведут дни открытых дверей в июне, сообщает сайт «Москва 24». Они состоятся в рамках проекта «Входите, открыто!».
19:11
Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Швейцарец Роджер Федерер обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
19:11
В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
19:09
Эрдоган вновь предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
19:07
В Ленобласти рассказали об обустройстве экологических троп для активного отдыха
В Ленинградской области рассказали об обустройстве экологических троп для активного отдыха, сообщает kp.ru.
19:05
Эксперты заявили о росте рынка новых автомобилей в большинстве регионов России
Эксперты рассказали о росте рынка новых легковых автомобилей в 52 регионах России, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
19:04
В Пентагоне считают, что Россия может сильно увеличить ядерный арсенал
Директор управления военной разведки Министерства обороны США генерал Роберт Эшли — младший заявил, что ядерный арсенал России может значительно увеличиться в ближайшие десять лет.
19:02
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли с борта Международной космической станции в открытый космос.
19:02
Француз Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия»
Французский велогонщик Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale стал победителем 17-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» с финишем в Антерсельве.
18:57
Летние читальни появятся в 12 парках Москвы
Летние читальни заработают в 12 парках российской столицы, сообщает сайт «Москва 24».
18:55
Аргентина предложила провести в России обсуждение по строительству АЭС
Аргентина предложила в ближайшее время провести в России заседания рабочих групп по строительству АЭС на территории этой латиноамериканской страны.
18:54
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
18:53
В РПЛ назвали даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в России
Летнее трансферное окно для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется 11 июня 2019 года.
18:51
На выставке в «Херсонесе Таврическом» показали найденный при раскопках крест XII—XIII веков
На капсульной выставке в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» показали крест XII—XIII веков, найденный при раскопках. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
18:49
СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.
18:45
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
18:44
В Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых
В Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково». Об этом сообщает НСН.
18:43
Жителю Удмуртии грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании
Житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
18:37
В Крыму начали проверку по факту гибели пятилетней девочки, оставленной в автомобиле
В Крыму начали проверку по факту гибели пятилетней девочки, которую оставили в автомобиле. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по республике.
18:36
На Украине прекратили сборку БТР-4
Украинское государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортёров БТР-4.
18:35
В суд направили дело против директора башкирской школы, где произошло нападение
В суд направили уголовное дело против директора школы №1 города Стерлитамака, где весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя. Она обвиняется в халатности, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Башкирии.
18:33
Замглавы ОНК Москвы: Кокорин и Мамаев надеются, что не будут переведены в колонию
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва выразила мнение, что приговорённые к тюремному заключению на 18 и 17 месяцев соответственно футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются выйти на свободу после рассмотрения апелляции на приговор суда первой инстанции по их делу.