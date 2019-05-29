Вам нужно принести пивка: украинский депутат пришёл пьяным на прямой эфир

Украинский депутат Игорь Мосийчук позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии. Как пишет «Апостроф», поступок политика активно обсуждают в социальных сетях.

Примечательно, что некоторые из зрителей решили позвонить в студию, чтобы об этом сказать и пристыдить депутата.

«Вам нужно принести бокал пива, чтобы вы успокоились», — сказал один из позвонивших в студию мужчин.

Как отмечает издание, на опубликованных в сети роликах видно, что бывший представитель фракции Радикальной партии действительно с трудом связывает несколько слов, что его ни капли не смущает.