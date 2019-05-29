Апостроф Оригинал

Вам нужно принести пивка: украинский депутат пришёл пьяным на прямой эфир

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пользователи интернета активно обсуждают поступок украинского депутата Игоря Мосийчука. Как пишет «Апостроф», политик позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Вам нужно принести пивка: украинский депутат пришёл пьяным на прямой эфир
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Украинский депутат Игорь Мосийчук позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии. Как пишет «Апостроф», поступок политика активно обсуждают в социальных сетях.
 
 
Примечательно, что некоторые из зрителей решили позвонить в студию, чтобы об этом сказать и пристыдить депутата.
 
«Вам нужно принести бокал пива, чтобы вы успокоились», — сказал один из позвонивших в студию мужчин.
 
Как отмечает издание, на опубликованных в сети роликах видно, что бывший представитель фракции Радикальной партии действительно с трудом связывает несколько слов, что его ни капли не смущает.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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