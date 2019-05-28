Welt: уже в сентябре «австрийский вундеркинд» рассчитывает поквитаться с обидчиками

После триумфа на выборах в Европарламент канцлера Австрии Себастьяна Курца ждало разочарование: 32-летнему политику вынесли вотум недоверия и сняли с должности, передаёт Welt. Это довольно редкий случай в истории страны, поскольку социал-демократы и правые популисты вместе проголосовали за его отстранение. Впрочем, то, что оппозиция проголосовала против него, абсолютно не означает, что он «сдал позиции», ведь уже в сентябре «австрийского вундеркинда» вновь могут избрать главой правительства, отмечает немецкий телеканал.

Новая страница правительственного кризиса в Австрии: уже в первой половине дня Курц официально лишится своего поста в правительстве. Его место временно займёт вице-канцлер. После триумфа на выборах в Европарламент Себастьяна Курца ждало разочарование: 32-летнему политику вынесли вотум недоверия и сняли с должности. Это довольно редкий случай, поскольку социал-демократы и правые популисты из Австрийской партии свободы вместе проголосовали за его отстранение.

Это, судя по всему, подняло настроение его противникам: на посту канцлера Себастьян Курц пробыл всего полтора года, и вот теперь ему пришлось также понести ответственность за скандал с участием его партнёра по коалиции. Афера на Ибице стоила ему должности канцлера. Временно его пост займёт вице-канцлер Хартвиг Лёгер (слева). Президент Александр Ван дер Беллен назначил 53-летнего Лёгера исполняющим обязанности канцлера.

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Это временная мера, пока мы в течение следующих дней не найдём решения, которое уже останется в силе до новых выборов, которые пройдут в сентябре этого года.

Это означает, что президент Австрии формально отправит членов правительства в отставку, но затем вновь назначит их на свои посты, на которых они пробудут до тех пор, пока не будет создано временное правительство. Что же касается Себастьяна Курца, то в сентябре его снова могут избрать канцлером. То, что оппозиция проголосовала против него, абсолютно не означает, что он сдал позиции.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, глава правительства Австрии: Я всё ещё здесь. Я представляю ваши интересы. Я всё тот же. Я, как и вы, хочу что-нибудь изменить, и не важно, буду ли я это делать на посту канцлера или нет.

Ведь Курц уже давно не просто канцлер: его считают австрийским вундеркиндом, и, пожалуй, он самый популярный политик в стране. Его партия добилась на европейских выборах сенсационных результатов. Победа на выборах в Европарламент вселяет в Курца оптимизм, что он добьётся успеха и на предстоящих в Австрии выборах — несмотря на то что его отправили в отставку. В конце концов, по словам Курца, решение в сентябре будет принимать народ, и он этому очень рад.

Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года.