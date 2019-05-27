Das Erste: победа партии Курца на выборах ЕС поможет ему сохранить пост канцлера Австрии

Согласно предварительным результатам, явным лидером на европейских выборах в Австрии становится консервативная Австрийская народная партия канцлера страны Себастьяна Курца, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Курцу грозит отставка из-за скандала и разногласий с бывшими партнёрами по коалиции, Австрийской партии свободы, однако теперь ожидается, что австрийский канцлер выйдет из этой ситуации без потерь.

Австрийская народная партия явно лидирует на европейских выборах, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. По первым прогнозам, она может даже существенно улучшить свои позиции — в отличие от её бывшего партнёра по коалиции, Австрийской партии свободы.

Спустя неделю после скандала вокруг Австрийской партии свободы на выборах ЕС в Австрии явную победу одерживает консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца. По прогнозам, она прибавила 7,5% и получит до 34,5% голосов. Напротив, Австрийская партия свободы потеряла около 2,3% и наберёт порядка 17,5%, заняв, таким образом, третье место по стране. Вторая позиция принадлежит оппозиционным социал-демократам с 23,5% голосов избирателей.

Ожидается, что канцлер Австрии Себастьян Курц, которому после разногласий в правящей коалиции из-за скандала с участием вице-канцлера Штрахе грозит отставка, сможет выйти из сложившейся ситуации без потерь как явный победитель на европейских выборах. Если официальные результаты подтвердят прогнозы, его партия достигнет наилучших показателей, какие партия в Австрии получала на европейских выборах. Генеральный секретарь Австрийской народной партии Карл Нехаммер говорит, что Курц обладает «сильным вотумом доверия».

Потери Австрийской партии свободы оказались относительно небольшими, если сравнивать с результатами 2014 года. Правда, до скандала с видеозаписью, изобличающей возглавлявшего партию Хайнца-Кристиана Штрахе, ожидалось, что Австрийская партия свободы наберёт заметно больше голосов.

Избирательные участки на Кипре также уже закрылись. Там лучшие результаты ожидаются у консервативной партии Демократическое объединение и левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра.

Официальные результаты из Австрии и других стран ЕС пока неизвестны. Последними избирательные участки закроются в Италии, в 23 часа. Во многих странах Европы к обеду явка превысила явку 2014 года.

По опросам, успехи на европейских выборах прочат правым и популистским еврокритикам. Впрочем, в Нидерландах, напротив, преуспели социал-демократы, отмечается на сайте немецкого телеканала Das Erste.