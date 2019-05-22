Das Erste: оппозиция объявила канцлеру Австрии вотум недоверия
После скандала с видео в Австрии неизвестно, как долго ещё канцлер Курц продержится на своём посту. Небольшая оппозиционная партия объявила о том, что в понедельник выдвинет ему вотум недоверия. Вчера в коалиции между партией Курца АНП и правопопулистской АПС произошёл раскол из-за отставки министра внутренних дел. После этого почти все министры АПС ушли со своих постов. Президент Ван дер Беллен призвал Курца занять освободившиеся места экспертами.
Вена. Сегодняшний день. Полдень. Канцлер Курц передаёт президенту Ван дер Беллену документы об увольнении и заявления об отставке команды министров АПС. Была достигнута договорённость, что в будущем переходном правительстве работу этих министров будут выполнять независимые эксперты — вплоть до перевыборов осенью.
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