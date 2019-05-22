Das Erste: оппозиция объявила канцлеру Австрии вотум недоверия

Австрийская оппозиция собирается выдвинуть вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, сообщает Das Erste. Пока неизвестно, какие именно политические силы поддержат инициативу. Но если члены Австрийской партии свободы и Социал-демократической партии Австрии объединятся в этом вопросе, то можно считать, что дни Курца на посту главы государства сочтены, отмечает немецкое издание.

После скандала с видео в Австрии неизвестно, как долго ещё канцлер Курц продержится на своём посту. Небольшая оппозиционная партия объявила о том, что в понедельник выдвинет ему вотум недоверия. Вчера в коалиции между партией Курца АНП и правопопулистской АПС произошёл раскол из-за отставки министра внутренних дел. После этого почти все министры АПС ушли со своих постов. Президент Ван дер Беллен призвал Курца занять освободившиеся места экспертами.

Вена. Сегодняшний день. Полдень. Канцлер Курц передаёт президенту Ван дер Беллену документы об увольнении и заявления об отставке команды министров АПС. Была достигнута договорённость, что в будущем переходном правительстве работу этих министров будут выполнять независимые эксперты — вплоть до перевыборов осенью.

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: В течение переходного этапа до осени — главным образом для того, чтобы восстановить доверие к политикам, — эти посты министров будут, конечно же, заняты экспертами с безупречной репутацией.

Несмотря на это в парламенте продолжается перетягивание каната по вопросу назначенного на понедельник вотума недоверия Курцу. Пока неизвестно, поддержит ли этот вотум недоверия СДПА, самая крупная оппозиционная партия в парламенте.

ПАМЕЛА РЕНДИ-ВАГНЕР, глава СДПА: На данный момент я ничего не исключаю и не могу точно сказать, как мы отреагируем на возможные предложения.

С чисто математической точки зрения, социал-демократы вместе с правыми популистами из АПС могут свергнуть правительство АНП и Курца. Но эксперты считают, что такое объединение может вызвать проблемы.

ТОМАС ХОФЕР, политический аналитик: Из-за этого СДПА может потерпеть неудачу на выборах. А именно в том случае, если общественность обвинит её в углублении государственного кризиса.

Одно можно сказать наверняка: если большинство в парламенте поддержит вотум недоверия, то дни Курца на посту канцлера нынешнего правительства будут сочтены.

Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.