SRF: коррупционный скандал в Австрии угрожает политическому будущему канцлера

Коррупционный скандал с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе вызвал в стране большой переполох, сообщает SRF. Штрахе подал в отставку, а канцлер Себастьян Курц назначил перевыборы на осень этого года. Но оппозиция требует, чтобы и главу государства призвали к ответственности.

У канцлера Австрии Себастьяна Курца позади очень неспокойные дни. Одно событие за другим. Вечером в пятницу было опубликовано видео, изобличающее вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. Вчера в полдень он, то есть Штрахе, подал в отставку. А вчера вечером, спустя всего сутки после начала скандала, Курц объявил о перевыборах. Сегодня после его разговора с президентом Ван дер Белленом выяснилось, что перевыборы пройдут в начале сентября. Неизвестно, останется ли АПС в составе правительства к тому моменту.

Разговор за закрытыми дверями длился полчаса. После чего президент Ван дер Беллен и канцлер Курц выступили перед СМИ. После произошедшего перевыборы стали неизбежной мерой, заявили они.

АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Теперь нужно сделать всё, чтобы восстановить доверие к представителям нашей власти и народа в политике. Сейчас речь идёт исключительно о благополучии нашей страны и репутации Австрии в Европейском союзе и во всём мире.

Канцлер Курц дал исчерпывающее объяснение недавних событий.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Все подозрения, которые возникли из-за видео, должны быть проверены. Это, конечно, касается и предполагаемого злоупотребления властью, а также возможности применения уголовного наказания.

Правительство распалось из-за вице-канцлера от партии АПС Хайнц-Кристиана Штрахе — на кадрах в серой майке. В видео, тайно записанном на Ибице в 2017 году, он обещает отдавать госзаказы женщине, представившейся племянницей российского олигарха, если та поможет его партии победить на выборах.

Партия Штрахе АПС — здесь архивные кадры — с новым главой партии Норбертом Хофером пытается сейчас выпутаться из сложной ситуации. Там говорят, что главный виновник Штрахе сделал выводы и подал в отставку.

НОРБЕРТ ХОФЕР, новый глава АПС: Я сделаю всё, чтобы АПС осталась сильной партией. Не важно, в правительстве или оппозиции. Потому что можно в любом из положений оказывать положительное влияние на Австрию и австрийскую политику.

Основное давление сейчас исходит со стороны СДПА. После выборов, прошедших полтора года назад, социал-демократам пришлось уйти в оппозицию. И теперь они требуют, чтобы и Курца призвали к ответственности.

Дата выхода в эфир 19 мая 2019 года.