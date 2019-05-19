Das Erste: из-за коррупционного скандала Австрию ждут досрочные выборы

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции и досрочных перевыборах, сообщает Das Erste. Причиной этому послужило скандальное видео с главой Австрийской партии свободы Хайнцом-Кристианом Штрахе, на котором он договаривается о финансировании своего политического объединения с женщиной, выдающей себя за племянницу российского олигарха, объясняет немецкий канал.
В Австрии пройдут перевыборы. Вечером канцлер Курц объявил о распаде коалиции с право-популистской АПС. Во второй половине дня вице-канцлер и глава АПС Штрахе объявил о своей отставке. Причиной этому послужила публикация видео, на основании которого ему выдвинули серьёзные обвинения. В течение воскресения президент Александр Ван дер Беллен собирается провести консультации по поводу следующего шага.
В Вене с полудня ожидали комментария от лидера Австрийской народной партии, канцлера Себастьяна Курца. Он долгое время не реагировал. Когда он наконец-то вышел к камерам, у него оставался всего один выход.
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии:Поэтому сегодня я предложил федеральному президенту как можно быстрее провести досрочные выборы.
«Сопротивление! Сопротивление!» — скандировали весь день тысячи людей у ведомства канцлера. Скандальное видео с вице-канцлером от АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе вызвало большое возмущение. Президент Австрии также высказал критику в адрес нынешнего партнёра по коалиции Себастьяна Курца.
АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии:Ответственные за республику политики подорвали возложенное на них доверие. Это неслыханное неуважение к гражданам страны. И терпеть это неуважение я не собираюсь.
Уже в полдень глава АПС Штрахе выступил перед прессой, чтобы объявить о своей отставке и извиниться за ошибки, показанные в видео.
ХАЙНЦ-КРИСТИАН ШТРАХЕ, бывший вице-канцлер Австрии:Я был пьян. В интимной обстановке мне развязали язык и я был готов необдуманно обсуждать любые вопросы. И да, если взглянуть трезво на то, что я говорил, то это катастрофа и мне очень стыдно за это
На видео, тайно записанном на Ибице в 2017 году, глава право-популистской АПС объясняет женщине, представившейся племяннице российского олигарха, схему тайного финансирования АПС. На встрече, которая длилась почти семь часов, Штрахе предлагает женщине, которая, по-видимому, была «приманкой», также приобрести Kronen Zeitung, чтобы его поддержать. В случае если он окажется у власти, он обещал ей госзаказы. Уже появились первые заявления в суд по обвинению в злоупотреблении служебным положением и коррупции. В политическом плане Австрию ждут непростые времена.
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