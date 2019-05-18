Welt: вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандального видео

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после публикации видео, на котором он беседует с женщиной, выдающей себя за российского олигарха, сообщает немецкая газета Die Welt. Штрахе подчеркнул, что не сделал ничего противозаконного и лишь вёл себя в стиле мачо, желая произвести впечатление на красивую женщину. Выполненную скрытой камерой съёмку он назвал целенаправленной политической подставой и кампанией по очернению, представляющей собой верх вероломства.

Вице-канцлер Австрии и глава австрийской Свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил в субботу на пресс-конференции по поводу тайно снятого видео с его участием, пишет немецкая газета Die Welt.

«Это было глупо, безответственно, и это была ошибка», — сказал Штрахе по поводу своих высказываний на видео. В то же время, он подчеркнул, что это было «прицельная попытка политического убийства», «заказная работа» и «инсценированная спецслужбами западня».

На кадрах 2017 года Штрахе запечатлён с женщиной, «якобы являющейся российским олигархом»,* причём вице-канцлер Австрии обещал ей официальные государственные заказы в обмен на помощь его партии в предвыборной кампании. Незадолго до пресс-конференции Штрахе встретился с австрийским канцлером Себастьяном Курцем и попросил у него об отставке. По словам Штрахе, Курц обещал удовлетворить его просьбу. Йохан Гуденус, который также запечатлён в том же видео, тоже уходит из Национального совета Австрии и оставляет свою должность в партии. Как отмечает издание, тысячи людей в Вене вышли на демонстрацию с требованием отставки Штрахе.

По рассказам вице-канцлера Австрии, его и раньше нередко пытались заманить в западню. «Было много клеветы и коварства. Но эта кампания по очернению вышла на совершенно новый уровень, это верх вероломства», — заявил Штрахе на пресс-конференции.

Он рассказал, что встречал женщину, изображённую на видео, лишь однажды. После этого он никогда больше не вступал с ней в контакт, как и кто-либо ещё из его партии. «Я точно знаю, что в рамках почти семичасового разговора я постоянно скрупулёзно настаивал на соблюдении наших законов», — подчеркнул Штрахе. Он также заявил, что будет просить предъявить отснятое видео для его освидетельствования.

По словам вице-канцлера Австрии, во время того разговора его собеседники постоянно целенаправленно пытались добиться от него утверждений, которые бы обернулись ему во вред. Кроме того, его «подставили» во время употребления алкоголя, «это была пьяная история». Также Штрахе признал, что ему крайне неловко за его высказывания. Виной всему стала женщина привлекательной внешности. Он повёл себя, «как мачо, желая произвести впечатление на привлекательную хозяйку». За это он должен попросить прощения у самого важного человека в его жизни, его жены, сказал Штрахе. В то же время он подчеркнул, что не делал ничего противозаконного.

Помимо этого, Штрахе объяснил, каким образом познакомился с «гипотетической россиянкой», пишет Die Welt. Она и её спутник вместе подошли к доверенному лицу Штрахе — Гуденусу под предлогом интереса к охотничьим угодьям. Это произошло в то время, когда Гуденус был потрясён смертью одного из членов семьи. Месяцы спустя между ними сложились доверительные отношения. Тогда мнимая россиянка и её спутник захотели познакомиться со Штрахе и пригласили его на ужин — как теперь известно, заранее установив на месте скрытые камеры.

Теперь вопрос заключается в том, что будет происходить в Австрии после отставки вице-канцлера, отмечает немецкая газета Die Welt. Пока неясно, собирается ли Себастьян Курц сохранить коалицию с преемником Штрахе или проводить новые выборы. Возможным преемником вице-канцлера считается бывший кандидат в президенты от Свободной партии Австрии Норберт Хофер, однако он занимает пост министра транспорта и сейчас находится за пределами Вены, сообщается в статье.

* Во время пресс-конференции Штрахе рассказал, что обратившаяся к его стороннику Гуденусу женщина представилась латвийской гражданкой, якобы собравшейся вместе с дочерью переехать в Австрию. — Прим. ИноТВ.