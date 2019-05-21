Kurier: не осознают всю серьёзность скандала — министры от Австрийской партии свободы оставят свои посты

Согласно решению президиума Австрийской партии свободы, в случае отстранения главы МВД страны Херберта Кикля от должности все «министры-свободовцы» уйдут в отставку, пишет Kurier. Как заявил канцлер Себастьян Курц, пока Кикль занимает свой пост, полноценного расследования скандала с уже бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе провести не удастся.

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру ван дер Беллену отправить в отставку главу австрийского Министерства внутренних дел Херберта Кикля из-за разразившегося политического скандала с уже бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе, сообщает газета Kurier.

Своё предложение Курц объяснил тем, что ранее Кикль занимал должность генерального секретаря Австрийской партии свободы (АПС) и «отвечал за финансовую деятельность своей партии» в тот момент, когда была сделана скандальная видеозапись.

По словам главы австрийского правительства, пока Херберт Кикль занимает пост министра внутренних дел Австрии, полноценного расследования провести не удастся.

«В ответ на это Австрийская партия свободы сделала то, о чём заявляла: все свободовцы покинут свои посты в правительстве. В понедельник представитель АПС рассказал в интервью новостному агентству APA о решении президиума партии, согласно которому в случае отстранения Кикля все министры от Австрийской партии свободы уйдут в отставку», — пишет Kurier.

В свою очередь, австрийский канцлер Себастьян Курц теперь хочет заменить глав министерств от АПС «экспертами» и якобы уже обсудил подобную перестановку с президентом Александром ван дер Белленом, отмечает австрийское издание.

По мнению канцлера Австрии, министры от Австрийской партии свободы попросту не осознают всю серьёзность скандала.