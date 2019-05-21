Kurier: не осознают всю серьёзность скандала — министры от Австрийской партии свободы оставят свои посты

Согласно решению президиума Австрийской партии свободы, в случае отстранения главы МВД страны Херберта Кикля от должности все «министры-свободовцы» уйдут в отставку, пишет Kurier. Как заявил канцлер Себастьян Курц, пока Кикль занимает свой пост, полноценного расследования скандала с уже бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе провести не удастся.
Своё предложение Курц объяснил тем, что ранее Кикль занимал должность генерального секретаря Австрийской партии свободы (АПС) и «отвечал за финансовую деятельность своей партии» в тот момент, когда была сделана скандальная видеозапись.
По словам главы австрийского правительства, пока Херберт Кикль занимает пост министра внутренних дел Австрии, полноценного расследования провести не удастся.
«В ответ на это Австрийская партия свободы сделала то, о чём заявляла: все свободовцы покинут свои посты в правительстве. В понедельник представитель АПС рассказал в интервью новостному агентству APA о решении президиума партии, согласно которому в случае отстранения Кикля все министры от Австрийской партии свободы уйдут в отставку», — пишет Kurier.
В свою очередь, австрийский канцлер Себастьян Курц теперь хочет заменить глав министерств от АПС «экспертами» и якобы уже обсудил подобную перестановку с президентом Александром ван дер Белленом, отмечает австрийское издание.
По мнению канцлера Австрии, министры от Австрийской партии свободы попросту не осознают всю серьёзность скандала.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.