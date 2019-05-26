Kronen Zeitung: Курц ожидает отстранения от должности после скандала с его вице-канцлером

Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что в понедельник ему грозит отстранение от должности. В интервью Kronen Zeitung он рассказал, что Социал-демократическая партия и Австрийская партия свободы могут объединиться, чтобы сместить его с поста канцлера. В распаде правительства и необходимости новых выборов Курц обвинил политиков последней из них: на днях глава Австрийской партии свободы вице-канцлер Штрахе подал в отставку после якобы обличающего его скандального видео.

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу грозит отстранение от должности в понедельник, сообщает австрийская Kronen Zeitung. В интервью изданию политик объяснил, что от решения двух партий — Австрийской партии свободы и Социал-демократической партии Австрии — зависит, останется ли он на посту на следующей неделе.

На данный момент многое зависит от того, образуют ли эти партии коалицию, чтобы от него избавиться, считает Курц. Если это произойдёт, это следует принять к сведению, но окончательное решение останется за народом и проявится в сентябре, на выборах.

При этом канцлер Австрии предпочёл не заглядывать слишком далеко и не сказал, будет ли в этом случае распущено всё правительство. «Но я однозначно не стану делать ничего, что бы ещё больше увеличило хаос», — подчеркнул Себастьян Курц.

В беседе с журналистами издания он пояснил, что подбирал министров по согласованию с экспертами президента Австрии и проинформировал о результатах главу Социал-демократической партии — лишь после этого имена стали известны общественности. В конституции страны чётко прописано распределение ролей: задача президента — давать полномочия, задача канцлера — делать предложения.

Речь идёт не о критике экспертов, а о «партийных игрищах и жажде мести», заметил Курц. Он также напомнил, что предлагал на срок работы временного правительства привлечь к работе совета министров лидеров оппозиции, чтобы действовать сообща.

«Я сделал всё, что можно, для стабильности», — заверил канцлер Австрии журналистов Kronen Zeitung. По его словам, будет примечательно, если первым, что сделают Свободная и Социал-демократическая партии Австрии после скандала с обличающей вице-канцлера Штрахе видеозаписью, станет создание коалиции с целью избавиться от него как от канцлера.

Вечером в пятницу Себастьян Курц рассказал в интервью австрийскому телеканалу о первых драматичных часах после публикации сделанной на Ибице видеозаписи с участием подставных лиц, предлагавших вице-канцлеру Австрии деньги на поддержку его партии. Курц опроверг высказывания политиков Австрийской партии свободы о том, что он согласен сохранить коалицию с партией Штрахе в случае, если тот вместе с его поверенным оставят свои посты. По словам канцлера Австрии, такого варианта он не рассматривал.

Несмотря на то, что Курц похвалил содержательное сотрудничество с Австрийской партии свободы, он, в то же время, ясно дал понять: причина распада правительства и новых выборов, по его мнению, вызвана исключительно действиями политиков партии, отмечает Kronen Zeitung.