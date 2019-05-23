Ouest-France: австрийский кризис — предупреждение всей европейской демократии

Разгоревшийся в Австрии коррупционный скандал с участием вице-канцлера Штрахе, который привёл к расколу в правящей коалиции центристов и ультраправых, имеет далекоидущие последствия для всей Европы, пишет Ouest-France. Как считает обозреватель французской газеты, этот кризис показывает, что попытки сотрудничества с националистами, предпринимающиеся во многих европейских странах, обречены на провал из-за несоответствия их установок демократическим ценностям, а также влияния иностранных государств.

Председатель парламента Австрии назначил на 27 мая вынесение вотума недоверия со стороны оппозиции канцлеру Себастьяну Курцу, сдавшему свои позиции после ухода из парламента правой Австрийской партии свободы (АПС), сообщает Ouest-France. С 18 мая Австрия находится в тяжёлом институциональном кризисе, который вышел за рамки национального.

Как напоминает французская газета, в субботу была опубликована видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается о финансировании своей партии с якобы племянницей русского олигарха. Эта публикация произвела в Вене эффект разорвавшейся бомбы и привела к расколу коалиции центристов, на чью поддержку опирается молодой канцлер, и ультраправых (АПС), которых представляет Штрахе. В понедельник все министры АПС, в том числе министр внутренних дел, лидер партии, были вынуждены подать в отставку.

По мнению обозревателя издания, этот скандал подтвердил очевидное: европейские ультраправые партии поддерживают тесные отношения с Россией, действия которой систематически вступают в противоречие с демократическими ценностями Старого Света. Однако дело Штрахе выходит далеко за пределы российского контекста. В прошлом сторонник неонацистов, он хотел с помощью русских денег получить контроль над самой покупаемой газетой в Австрии, вдохновившись примером премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ouest-France отмечает, что дилетантство Штрахе позволило вывести на чистую воду его партию, которая представляет угрозу из-за коррупции, передачи секретных данных иностранному государству и нападок на демократические институты. Год назад, после утечки внутренних архивов, немецкие спецслужбы организовали слежку за своими австрийскими коллегами и партнёрами, которые находятся под контролем министров АПС.

Таким образом, пишет газета, австрийский кризис положил конец экспериментальным союзам умеренных правых с ультраправыми, которые распространены в Европе. Маттео Сальвини, сильная фигура в итальянской политике на данный момент, видел в такой модели способ в конечном итоге избавиться от союзника, а Марин Ле Пен, близкий партнёр Штрахе, считала венскую коалицию важной частью националистского паззла в Европе. Для его составления Австрия сблизилась с Вышеградской группой (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и создала антиевропейскую ось, поддерживаемую и Москвой, и Вашингтоном.

В заключение французская газета отмечает, что скандал с вице-канцлером Штрахе выявил непрофессионализм и коррупцию, которая наводит тень на ультраправые партии и искренность их показного патриотизма. Кроме того, эта история служит предупреждением Европейской народной партии, которая накануне выборов в Европарламент разрывается меж двух стратегий: не идти на компромиссы с националистами вроде Сальвини и Орбана или выстраивать с ними диалог. Восемь лет партии удавалось откладывать решение этого вопроса, благодаря чему она добилась доминирующего положения во всех европейских учреждениях, однако теперь ей придётся принять решение. По мнению обозревателя Ouest-France, австрийский скандал ясно показал, что любой компромисс с ультраправыми приводит в тупик.