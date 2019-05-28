Welt: австрийская оппозиция свергла «одержимого властью» канцлера

В Австрии прошло голосование по вотуму недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству, сообщает немецкий телеканал Welt. И подавляющее большинство в парламенте проголосовало за его отставку. Главное обвинение заключалось в том, что Курц — «одержимый властью эгоист», отмечает корреспондент Мари Пжибилла.

Теперь это официальное. Себастьян Курц и весь правительственный кабинет уходят в отставку. Сегодня вечером впервые в истории Австрии канцлера свергли в результате вотума недоверия. Выдвинула его СДПА (Социал-демократическая партия Австрии. — ИноТВ), а правая партия АПС (Австрийская партия свободы. — ИноТВ) — поддержала. После скандального видео с вице-канцлером Штрахе из АПС Курц отказался продолжать правительственную коалицию с правыми популистами. Президент Ван дер Беллен теперь должен назначить канцлера на переходный период. Новые выборы в Австрии запланированы на сентябрь. В австрийском парламенте, а точнее перед ним сейчас находится Мари Пжибилла. Вы полностью прослушали дебаты. На данный момент это кульминация масштабного правительственного кризиса. Чем был обоснован этот вотум недоверия? И как на него отреагировал Себастьян Курц.

МАРИ ПЖИБИЛЛА, корреспондент Welt: Начну с того, что Себастьян Курц, к удивлению, был абсолютно спокоен. Он выслушал обвинения, которыми сыпали в его адрес. Он отвечал на всё это разве что только снисходительной улыбкой или покачиванием головы. Он вёл себя как настоящий канцлер.

Главное обвинение — и его выдвинули все партии — заключалось в том, что он одержим властью. Что его интересует только власть, и он не искал большинства в парламенте. Дело в том, что, хотя на постах министров и были задействованы четыре новых эксперта, они всё же подчинялись главам правительственного кабинета из АНП (Австрийская народная партия. — ИноТВ). В результате АНП фактически сосредоточила всю власть в своих руках. И оппозиция не собиралась с этим мириться. И всё время называла его (Курца. — ИноТВ) эгоистом и одержимым властью. И это было действительно единственное основание.

Почему же это коснулось всего правительства, а не только Себастьяна Курца? Стоит сказать, этого не понял не только Себастьян Курц. Другие партии также выступили с критикой. Например, партия «Сейчас». Но подавляющее большинство всё равно поддержало вотум.

Этого вотума недоверия ждали очень долго, несколько дней. А в результате всё прошло очень спокойно. И это показалось мне любопытным. Дебаты длились больше трёх часов. Они были довольно горячими. Многое обсуждалось, было много выкриков, свиста и всего такого. После же этого голосование по вотуму недоверия прошло очень быстро. Не было никаких аплодисментов или других ярких реакций. Сразу же после него Себастьян Курц встал и покинул зал. Члены АНП несколько раз аплодировали ему стоя, но и это делали очень спокойно.

В Австрии свергли Себастьяна Курца. Мари, спасибо вам большое за впечатления и оценку.

Дата выхода в эфир 27 мая 2019 года