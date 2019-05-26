Das Erste назвал европейские выборы судьбоносными из-за роста влияния евроскептиков

Нынешние выборы в Европарламент должны стать судьбоносными для ЕС, отмечает Das Erste. Как поясняет немецкий телеканал, в Европе растёт число государств, в которых сильные евроскептики и правые популисты уже входят в состав правительства. Это касается Австрии, Польши, Чехии, Венгрии, Италии, а также Германии и Эстонии. Когда новый Европарламент сформируется после выборов, станет ясно, сколько пространства для манёвра осталось у Евросоюза.

Европейские выборы считаются судьбоносным решением для ЕС, потому что в некоторых странах-членах евроскептики уже участвую в управлении государством. В настоящее время это касается Польши, Чехии, Венгрии и Италии. Великобритания близка к выходу из ЕС.

Список стран ЕС, в которых евроскептики или правые популистские партии входят в правительство, растёт. Например, в Австрии правая популистская Австрийская партия свободы до сих пор являлась партнёром в правительственной коалиции и не воздерживалась от критики политики Брюсселя.

Кроме того, есть государства, в которых сильные евроскептики сидят в парламенте — как, например, в Германии, в бундестаге. Там крупнейшую оппозиционную фракцию образует «Альтернатива для Германии». Она отвергает ЕС как политический союз.

Нелегко Европе приходится и с гражданами, к примеру, в Венгрии. Виктор Орбан давно сделал из Брюсселя в образ врага. Дома ему за это аплодируют. Политики в Брюсселе реагируют процессом в отношении него на основании тяжёлых нарушений.

Другой пример — Италия. Новое правительство, состоящее из популистской партии «Движение 5 звёзд» и крайне правой «Лиги», держит курс на конфронтацию: своей политикой в отношении беженцев и бюджетной политикой оно провоцирует других членов ЕС.

Новейший пример — Эстония в Прибалтике. Критическая в отношении ЕС Консервативная народная партия Эстонии вошла в состав правительства и заняла пять министерских постов. Партия сделала выход Эстонии из ЕС одним из пунктов своей предвыборной кампании.

Когда новый Европарламент сформируется после выборов, станет ясно, сколько пространства для манёвра остаётся у ЕС.

Дата выхода в эфир 25 мая 2019 года.