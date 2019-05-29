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Blick: «вздор» — Меркель отмахнулась от версии Bloomberg об её разочаровании в преемнице

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ангела Меркель и слышать ничего не желает о домыслах журналистов о том, что она якобы утратила веру в свою преемницу, председателя ХДС Аннегрет Крампп-Карренбауэр, сообщает Blick. Глава немецкого правительства, уточняет швейцарское издание, «отмахнулась» от последней статьи Bloomberg, назвала её «вздором» и не захотела больше высказываться на этот счёт.
Blick: «вздор» — Меркель отмахнулась от версии Bloomberg об её разочаровании в преемнице
Reuters

Довольно долго в новом председателе немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбуэр видели непременную преемницу Ангелы Меркель на посту главы правительства Германии. В настоящий момент 56-летняя председательница ХДС, однако, рискует упустить должность канцлера, пишет Blick.

Ведь даже Меркель, предположительно, утратила веру в Крамп-Карренбуэр, отмечает швейцарская газета. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве. Причин для этого якобы хватает: в частности, это связано с плохими результатами ХДС на последних выборах в Европарламент.

По информации Bloomberg, именно поэтому Ангела Меркель теперь полна решимости остаться на посту канцлера Германии до окончания своего срока в 2021 году.

«Вот только действительно ли надоела канцлеру Ангеле Меркель её преемница?» — задаётся вопросом Blick.

Судя по последним заявлениям канцлера Германии на пресс-конференции после саммита в Брюсселе, сама Ангела Меркель и слышать ничего не желает о домыслах журналистов Bloomberg, сообщает швейцарское издание.

Глава немецкого правительства, уточняет Blick, «отмахнулась» от статьи, назвала ее «вздором» и не захотела больше высказываться на этот счёт.

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источник
Blick Швейцария Европа
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Ангела Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр Германия скандал
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