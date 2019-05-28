CNN: нужно быть бдительнее — Меркель отреагировала на подъём «старых тёмных демонов» Германии

Действительно ли Германия под руководством Ангелы Меркель переживает «подъём старых тёмных демонов» - национализма и антисемитизма? На этот вопрос канцлер ФРГ попыталась ответить в интервью Кристиан Аманпур на CNN. Меркель признала трудности современной Гемании и необходимость огромной работы по этим направлениям.

КРИСТИАН АМАНПУР, ведущая CNN: Сегодня аналитики и историки называют вас лицом хороших немцев, хорошей Германии. Они также говорят, что, несмотря на это, за время вашего почти 15-летнего пребывания у власти в некоторых случаях вновь поднялись эти старые тёмные демоны: национализм, популизм, антисемитизм. То есть очень тёмные силы, которые в некоторой степени одержали победу на выборах.



Они говорят о вашей программе экономии, вашей сострадательной и смелой программе миграции, которая позволила попасть в ЕС миллиону или даже большему числу людей. Что бы вы ответили людям, которые говорят, что под вашим руководством Германия была великой, но эти тёмные демоны снова поднялись?



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Германия не может и не будет изолировать себя от событий, происходящих по всему миру. Это также можно увидеть в Германии. Но очевидно, что в Германии это всегда нужно рассматривать в определённом контексте, в контексте нашего прошлого. Это значит, мы должны быть более бдительны, чем другие. И я также скажу, что действительно, в этом направлении ещё необходимо работать.



Среди нас всегда было определённое количество антисемитов. К сожалению, на сегодняшний день нет ни одной синагоги, ни одного детского сада для еврейских детей, ни одной школы для еврейских детей, которые не должны были бы охранять немецкие полицейские. К сожалению, на протяжении всех этих лет мы не смогли провести удовлетворительную работу, которая бы позволила нам обойтись без этого.



Но мы должны встретиться с призраками прошлого. Мы должны рассказывать нашей молодёжи, что нам и другим принесла история, эти ужасы. Рассказывать, почему мы выступаем за демократию, почему пытаемся найти решения, почему всегда должны ставить себя на место другого, почему выступаем против нетерпимости, почему не терпим притеснение прав человека, почему первая статья нашего основного закона, о человеческом достоинстве, является столь ценной и имеет для нас столь большое значение. Этому необходимо учить каждое новое поколение. И да, задача, действительно, стала сложнее, но её необходимо выполнить.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года.