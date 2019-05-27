«Капитуляция перед антисемитизмом»: Израиль шокирован советом немецкого правительства не носить кипы в Германии

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал «глубоко шокирующими» слова представителя немецкого правительства, советовавшего евреям в Германии не носить кипы, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению израильского лидера, это признак капитуляции Берлина перед антисемитизмом и признание в том, что территория Германии снова стала небезопасной для евреев.

Президент Израиля Реувен Ривлин шокирован рекомендацией представителя немецкого правительства для находящихся в Германии евреев не носить кипу, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Как отмечается в статье, президент Израиля Реувен Ривлин был поражён советом уполномоченного немецкого правительства по антисемитизму, не рекомендовавшего евреям в Германии показываться в общественных местах в кипах. Ривлин назвал такой совет Феликса Кляйна «глубоко шокирующим».

Кляйн сделал свою рекомендацию в беседе с немецкими СМИ, связав её с «растущими общественными несдержанностью и огрубением», подпитывающими антисемитизм в стране. Кипа — так называется небольшая круглая шапочка, которую носят мужчины-евреи — является знаком их веры и традиционно носится на протяжении всего дня, поясняет N-TV.

«Ответственность за благополучие, свободу и право на отправление культа каждого члена немецкого еврейского сообщества лежит на немецком правительстве и его правоохранительных органах», — подчеркнул Реувен Ривлин.

Немецкое правительство берёт на себя определённые обязанности перед еврейским сообществом, «но страхи по поводу безопасности немецких евреев — это капитуляция перед антисемитизмом и признание в том, что для евреев на немецкой земле снова стало небезопасно», считает президент Израиля. Он также заявил, что никогда не уступит антисемитизму. «И мы ожидаем и требуем от наших партнёров действовать так же», — сказал Реувен Ривлин.

В 2018 году количество преступлений на почве антисемитизма по всей Германии существенно возросло. Последний годовой отчёт выявил 1799 случаев подобных правонарушений, а это на 19,6% больше, чем в 2017 году. Центральный совет евреев в Германии постоянно предостерегает о растущем антисемитизме и на днях также советовал евреям не носить кипу в некоторых районах больших городов, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.